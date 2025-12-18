Тогда НАТО не надо: Кулеба сказал, какие гарантии защитят Украину от России

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США готовы взять на себя юридические обязательства по гарантиям безопасности для Украины. Они должны быть аналогичными 5 статье НАТО.

Экс-глава МИД Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью 24 Каналу назвал это хорошими новостями. По его словам, Украина всегда просила именно о юридических гарантиях, вместо этого ей предоставляли только политические обещания.

Какими будут настоящие гарантии безопасности?

До сих пор на Западе отказывались предоставлять нам твердые юридические гарантии. Говорится об обещаниях, которые ратифицированы парламентом. То есть Бундестаг, Конгресс должны ратифицировать какой-то документ, в котором будет написано, что именно они обещают Украине.

Теоретически американцы могут еще сыграть в историю с указом президента. У них тоже есть такая форма. Но всегда базовая мечта Украины была, чтобы Конгресс поставил свою печать. Это будет нашим историческим достижением, если президент Зеленский это получит,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Но потом может появиться другая проблема. Ведь в истории человечества достаточно примеров, когда даже юридические гарантии не выполнялись, потому что для этого не хватало воли. Поэтому иметь юридическую гарантию – недостаточно.

Что на самом деле предусматривает 5 статья?

В общественном сознании существует миф о том, что в 5 статье написано: "Если на вас нападут, я буду за вас воевать". Но на самом деле все не так. Там говорится о том, что нападение на одного – это нападение на всех. И когда на кого-то нападут, то все страны-члены должны что-то сделать для его защиты. Однако, там не указано, что именно.

"Там не написано, что Соединенные Штаты отправят 5 дивизий в Европу для того, чтобы наказать агрессора. Там не написано, что Германия отправит 5 бригад. Поэтому вполне реален такой эпизод, в котором на страну НАТО кто-то нападает, а американцы говорят: "Знаете, вы, честно говоря, сами виноваты”. Сейчас этот сценарий очень легко себе представить", – подчеркнул экс-глава МИД.

К слову! Владимир Зеленский заявил, что Украину что Украину не хотят видеть в НАТО. США говорят об этом открыто и системно. По словам президента, определенным компромиссом могут быть гарантии безопасности с Америкой и европейскими странами.

Например. США могут предоставить логистическую поддержку, большие самолеты, которые будут солдат из Испании перебрасывать в Польшу, в Литву, Финляндию. При этом страна выполняет 5 статью НАТО. Просто весь миф безопасности в Европе строится на другом поведении – на представлениях, как американцы говорят, что прилетит американская кавалерия и разгромит врага. На этом держалась безопасность НАТО.

Поэтому, когда говорят о статье 5, важно понимать, чем конкретно нам помогут. В идеале там должны быть слова о том, что нападение на Украину будет означать, что все страны Запада становятся на ее поддержку и прилагают экономические, политические, военные, информационные усилия для того, чтобы помочь.

Если нам конкретно пропишут, кто что будет делать, то я буду считать это исторической победой. Нам и НАТО не нужно. Не надо будет больше вступать в НАТО. У нас будет что-то гораздо круче, чем НАТО,

– сказал Дмитрий Кулеба.

К слову, в Европейском Союзе эта норма прописана гораздо четче, чем в самом Альянсе. Но из-за того, что ЕС зафиксировал в учредительных договорах оборонную компоненту, а по факту все только ждали помощи от США, то они никогда до 2022 года не задумывались над тем, чтобы реально выполнять эту норму собственного договора.

Итак, если будут юридически обязательные гарантии – это станет большим историческим достижением. Впрочем еще нужно иметь волю их реально выполнять. Кроме этого, важно, чтобы что-то вроде статьи 5 НАТО не доводило никого до состояния эйфории, потому что под этим может скрываться все, что угодно. Прежде всего надо видеть конкретику.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины?