Тоді НАТО не треба: Кулеба сказав, які гарантії захистять Україну від Росії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США готові взяти на себе юридичні зобов'язання щодо гарантій безпеки для України. Вони мають бути аналогічними 5 статті НАТО.

Ексглава МЗС Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу назвав це хорошими новинами. За його словами, Україна завжди просила саме про юридичні гарантії, натомість їй надавали тільки політичні обіцянки.

Якими будуть справжні гарантії безпеки?

Дотепер на Заході відмовлялися надавати нам тверді юридичні гарантії. Мовиться про обіцянки, які ратифіковані парламентом. Тобто Бундестаг, Конгрес мають ратифікувати якийсь документ, в якому буде написано, що саме вони обіцяють Україні.

Теоретично американці можуть ще зіграти в історію з указом президента. У них теж є така форма. Але завжди базова мрія України була, щоб Конгрес поставив свою печатку. Це буде нашим історичним досягненням, якщо президент Зеленський це отримає,

– наголосив Дмитро Кулеба.

Але потім може з'явитися інша проблема. Адже в історії людства достатньо прикладів, коли навіть юридичні гарантії не виконувалися, бо для цього бракувало волі. Тому мати юридичну гарантію – недостатньо.

Що насправді передбачає 5 стаття?

У суспільній свідомості існує міф про те, що у 5 статті написано: "Якщо на вас нападуть, я буду за вас воювати". Але насправді все не так. Там мовиться про те, що напад на одного – це напад на всіх. І коли на когось нападуть, то всі країни-члени мають щось зробити для його захисту. Однак, там не вказано, що саме.

"Там не написано, що Сполучені Штати відправлять 5 дивізій в Європу для того, щоб покарати агресора. Там не написано, що Німеччина відправить 5 бригад. Тому цілком реальний такий епізод, в якому на країну НАТО хтось нападає, а американці кажуть: "Знаєте, ви, чесно кажучи, самі винні”. Зараз цей сценарій дуже легко собі уявити", – підкреслив ексглава МЗС.

До слова! Володимир Зеленський заявив, що Україну не хочуть бачити в НАТО. США говорять про це відкрито й системно. За словами президента, певним компромісом можуть бути гарантії безпеки з Америкою та європейськими країнами.

Наприклад. США можуть надати логістичну підтримку, великі літаки, які будуть солдатів з Іспанії перекидати в Польщу, в Литву, Фінляндію. При цьому країна виконує 5 статтю НАТО. Просто весь міф безпеки в Європі будується на іншій поведінці – на уявленнях, як американці кажуть, що прилетить американська кавалерія і розгромить ворога. На цьому трималася безпека НАТО.

Тому, коли говорять про статтю 5, важливо розуміти, чим конкретно нам допоможуть. В ідеалі там мають бути слова про те, що напад на Україну означатиме, що всі країни Заходу стають на її підтримку й докладають економічних, політичних, військових, інформаційних зусиль для того, щоб допомогти.

Якщо нам конкретно пропишуть, хто що буде робити, то я вважатиму це історичною перемогою. Нам і НАТО не потрібно. Не треба буде більше вступати в НАТО. У нас буде щось набагато крутіше, ніж НАТО,

– сказав Дмитро Кулеба.

До слова, в Європейському Союзі ця норма прописана набагато чіткіше, ніж в самому Альянсу. Але через те, що ЄС зафіксував в установчих договорах оборонну компоненту, а по факту всі лише чекали допомоги від США, то вони ніколи до 2022 року не замислювалися над тим, щоб реально виконувати цю норму власного договору.

Отже, якщо будуть юридично обов'язкові гарантії – це стане великим історичним досягненням. Втім ще потрібно мати волю їх реально виконувати. Крім цього, важливо, щоб щось на кшталт статті 5 НАТО не доводило нікого до стану ейфорії, бо під цим може ховатися все, що завгодно. Насамперед треба бачити конкретику.

Що відомо про гарантії безпеки для України?