Зеленский честно ответил, насколько Украина довольна европейскими гарантиями безопасности

Владимир Зеленский сообщил о существенном прогрессе в переговорах по гарантиям безопасности для страны. Он также оценил, насколько выдвинутые предложения удовлетворяют интересы Украины.

Об этом президент Украины рассказал во время интервью для польского агентства PAP, передает 24 Канал.

Что Зеленский сказал о гарантиях безопасности?

По словам главы государства, Украина особенно рассчитывает на гарантии от Соединенных Штатов, которые еще нуждаются в одобрении Конгрессом США.

При этом Зеленский подчеркнул, что решающее значение будут иметь именно конкретные положения этих соглашений.

Очень важно, как наши партнеры отреагируют на возможное повторение российской агрессии,

– акцентировал президент.

Он также коснулся европейских гарантий безопасности. Несмотря на то, что не все их аспекты полностью соответствуют украинским ожиданиям, целом Киев "доволен ими на 90%".

Кроме того, Зеленский прокомментировал рабочий вариант мирного плана, в частности относительно численности Вооруженных сил Украины. Проект предусматривает 800 тысяч военнослужащих, что, по его мнению, полностью соответствует реальным потребностям армии.

Каких гарантий безопасности ожидать Украине?