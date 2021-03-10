По состоянию на среду, 10 марта, остров Мауи на Гавайях продолжает страдать от наводнения. Местные жители застряли в собственных домах, как в ловушке. Власти уже объявили об эвакуации населения.

В течение нескольких дней на Мауи (втором по величине острове Гавайского архипелага) продолжались ливни. Вода прорвала дамбы и затопила здания. Пик непогоды зафиксировали в понедельник, 8 марта.

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Дожди не прекращаются, это может только ухудшить ситуацию. Людям, которые живут в низовьях год, рекомендуют немедленно покинуть дома. Для эвакуированных открыли сразу 3 приюта.

Местные пожарные рассказали, что за последние дни к ним поступают сотни звонков. Люди оказываются в ловушке собственных подтопленных домов и просят о помощи.

Очевидцы рассказали: за 15 минут наводнение уничтожило целую улицу.

Без света остались примерно 1500 домов.

Местные жители вспоминают, что такого наводнения не видели уже как минимум лет 40.

Наводнение на Гавайях: смотрите видео

Обратите внимание! В декабре 2020 года Гавайи всколыхнуло извержение вулкана Килауе. Местные власти объявили о красном уровень опасности.