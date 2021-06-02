А сегодня я хочу поговорить о газе, который теоретически мог защитить Украину от российского вторжения, потери Крыма, гибели более пятнадцати тысяч украинцев и изменить ход событий на десятилетия.

Не пропустите Делали все, чтобы нас уничтожить: как Медведчук лебезил перед Сурковым

Несмотря на постоянные разговоры об энергетической независимости, реальные шаги в Украину инвесторы начали делать в 2012 году. Украина никогда не ходила в лидерах по месторождениям энергоресурсов, однако по сравнению с другими странами Европы, мы имеем сумасшедше высокий инвестиционный потенциал.

Разведка и добыча газа – дело не из дешевых, поэтому существует такое соглашение, как соглашение о разделе природных ресурсов, заключенным между зарубежной добывающей компанией и государством. Риски и средства при разведке берет на себя иностранная компания, а ресурс при добыче иностранная компания и государство делят между собой.

Как по мне, то это замечательный инструмент если у вас есть проблемы с финансированием разведки полезных ископаемых.

Только в Украине к апрелю 2014 не было подписано ни одного договора, который бы имел бы хоть какой-то результат.

А знаете когда по нам нанесли первый энергетический удар?

– Правильно, ровно через 2 года после провозглашения независимости.

Впервые РФ применила против Украины газ как рычаг влияния в 1993 году – тогда, во время встречи украинского и российского президентов Леонида Кравчука и Бориса Ельцина, Украина согласилась на обмен части своих кораблей Черноморского флота (кстати, пару недель назад я писал о российском наступлении на Черное море, можете почитать) на списание 800 миллионов долларов первого газового долга перед Россией.

Интересно Как готовилась российско-украинская война

Мы делали попытки привлечь иностранные компании, но все они потерпели неудачу:

В 2007 году в Прикерченском участке (Крым), через год с нами расторгли соглашение;

В 2012 на Скифской области (тоже Крым);

В 2012 на Юзовском участке (Харьковская и Донецкая области);

В 2013 году на площади Абиха, Кавказская, участках Бредовая, структуры Субботина (тоже Крым).

Все это вместе – примерно 30 миллиардов долларов пролетевших мимо инвестиций. Это лишь инвестиций (!) Не говоря уже о потенциальной прибыли.

И что-то мне думается, что реакция наших западных партнеров на аннексию Крыма была бы совсем иной, если бы вокруг Крыма был бы их капитал. РФ вряд ли попыталась посягнуть на 30 миллиардов инвестиций таких гигантов, как Shell, Exxon Mobile и Eni Shallow

Мы, конечно тянули, с привлечением инвесторов, но если посмотреть более тщательно – то видно, что нам очень сильно помогали изнутри затягивать ситуацию, или же и вовсе срывать соглашения.

Юзовское месторождения и славянские корни русских.

В январе 2013 года Украина, компания Royal Dutch Shell и ООО "Надра Юзовская" подписали соглашение, которое предусматривало поиск, разведку и разработку углеводородов в Юзовском районе (Харьковская, Донецкая области) и выполнила начальные геологические исследования, в частности переработку и проведение 2D и 3D сейсмических исследований.

Тогда РФ показала, как она умеет вести информационные войны – об "опасности" добычи газа знал каждый украинский крот, который даже не смотрел телевизор, и эта волна дезинформации и агрессивная пропаганда против Shell и Украины велась вплоть до начала войны.

В сентябре 2015 году компания Royal Dutch Shell вышла из соглашения из-за военных действий на Востоке Украины.

Смотря на карту Юзовского месторождения у меня возникает вопрос:

Славянск был так важен, потому что русские считают себя славянами и они хотели таким образом хоть немного легитимизироваться среди другой славянских народов? Или потому что Славянск находится почти в центре газового месторождения?

По моему мнению, – второе, потому что РФ знает, что ни одна этническая языковая группа мира их все равно не признает – русские они и в Африке русские, а никакие не тюрки, азиаты, финно-угры и тем более славяне.

"Прелести" Крыма

Черноморский шельф был одним из лакомых газовых кусочков, на которые РФ претендовала сначала, как другие нормальные страны, – участвовала в торгах.

В 2012-2014 годах Украина вела переговоры о развитии блока Скифский, который потенциально мог бы производить около 5 млрд куб. м. природного газа в год с консорциумом, возглавляемым Exxon Mobil. К которому также входили Shell и румынская OMV Petrom, одновременно отклоняя российскую заявку "Лукойл".

Также в ноябре 2013 года в рамках очередного развития событий, связанного с нефтяными месторождениями Восточного Крыма, Украины подписала соглашение о разделе ресурсов с итальянским Eni SpA и французским EDF.

РФ понимала, что медлить больше нельзя и сделала все, чтобы не допустить капитал иностранных компаний в Крымский шельф.

А в этом ему помогли вечные друзья: Янукович, Партия Регионов и русский язык, который обязательно нужно защитить. Работы так и не начались из-за агрессии РФ, Shell, Exxon и OMV вышли из игры, а Eni SpA передислоцировались в Ивано-Франковскую и Львовскую области.

Я не претендую на истину в последней инстанции, но если бы мы успели запустить иностранные миллиарды на разведку и совместную добычу месторождений, – войны бы не было и Крым был бы в составе Украины!

Кто-то когда-то сказал: "Бабло побеждает зло", а у нас случилось "Порождает зло", которое мы сейчас все ощущаем на себе!