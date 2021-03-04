Инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что идея Кабмина вернуть фиксированную цену для населения и теплокоммунэнерго является не рыночной, и сам эксперт к такому решению относится отрицательно.

"Это вряд ли понравится МВФ, потому что это нерыночное решение и плюс оно содержит очень много коррупционных рисков. Предполагается, что государственная компания должна продавать газ по фиксированной цене, например, тем самым облгазам. И если раньше государство зарабатывало, то сейчас будут зарабатывать олигархи. это собственно не очень уместно. Присутствует определенное манипулирование, ведь говорят, что Укргаздобыча имеет монополию и поэтому нужно забрасывать в рынок все. Но это глупо, потому что Укргаздобыча не имеет монополии на продажу. Монополия – это когда вы можете купить определенный товар или определенную услугу только у монополиста. В Украине свободно импортируется любой объем газа, никакой монополии нет. Поэтому считаю это очень плохим, антирыночным решением", – утверждает специалист.

Напомним, что к концу недели Министерство экономики должно представить проект решения по "программе высвобождения газа", при которой Укргаздобыча будет продавать на рынке 100% своего газа по условиям, не хуже, чем Нафтогазу.

Ранее и.о. министра энергетики Юрий Витренко называл это условием для низких цен на газ до конца года.

Витренко пояснял, что основные объемы газа добываются "дочкой" Нафтогаза – Укргаздобычей. В то же время, скважины, которыми пользуется компания, переданы ей государством бесплатно, а полученный газ "Укргаздобыча" не продает на рынке, а передает "Нафтогазу".

Сегодня цена на газ в Украине варьируется в пределах 8 гривен за кубометр. Но после фиксированных правительством 6,99 грн, в апреле может произойти резкое повышение. Об этом рассказал порталу "Комментарии" директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский.