Это касается это одной фигурантки дела. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АП ВАКС.

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Онищенко нанес Украине ущерб на более 1,6 миллиарда гривен

Во вторник, 20 мая, Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы сторон защиты, обвинения, представителя ООО, а также гражданского истца на приговор ВАКС от 5 апреля 2024, которым экс-нардепа и другую фигурантку дела признаны виновными в совершении ряда уголовных преступлений.

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу прокурора, апелляционные жалобы стороны защиты, представителя ООО и гражданского истца удовлетворены частично, приговор ВАКС отменен и назначено новое рассмотрение уголовного производства в суде первой инстанции, в остальной части апелляционные жалобы оставить без удовлетворения,

– говорится в заявлении.

Напомним, что речь идет о деле о присвоении 740 миллионов гривен через "Укргаздобычу".

НАБУ установило, что экс-нардеп со своими приспешниками продавал газ, используя для этого несколько своих компаний через "псевдобиржи". Действия злоумышленников нанесли Украине ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен в период с января 2013 по июнь 2016 года. К "газовой схеме" причастны 29 человек.

Онищенко признали виновным в апреле 2024 года и приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Правда, он находится не в Украине.

К слову, еще в 2019 году Онищенко взяли под стражу в Германии, откуда его должны были экстрадировать в Украину. Но немецкий суд отказал в этом. В то же время Онищенко получил отказ в политическом убежище и должен был покинуть страну.

Сообщалось, что в 2021 году он получил гражданство России, а в 2022 году – якобы гражданство Северной Македонии.