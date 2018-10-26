Газовый партнер Кумовьев Путина: как россияне захватили сеть украинских газопроводов

Аннексия Крыма в 2014 году – это не только потеря украинских территорий, но и украинских ресурсов. Россияне захватили месторождения, буровые платформы, корабли и целую сеть газопроводов украинского "Черноморнефтегаза" в Черном и Азовском морях. По некоторым оценкам, только с Одесского месторождения в шельфе Черного моря россияне скачали более трех миллиардов кубов газа.

А пока украинский МИД пытается через Постоянный арбитражный суд в Гааге обязать оккупантов прекратить расхищение природных ресурсов и заплатить за уже разворованное, российское агентство по недропользованию продолжает раздавать лицензии. Лицензии на право добычи нефти и газа из украинских месторождений – на шельфе Черного и Азовского морей. Кто пользуется украденными украинскими недрами по российским законам – об этом сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый).

Читайте также: В Администрации Президента не знают, куда делись подарки Порошенко от Белого дома

Украинский "Черноморнефтегаз" – некогда крупное крымское предприятие, которое размещалось в Симферополе, теперь занимает лишь четыре кабинета в Киеве. Из всего имущества – папки с документами. Это – все, что осталось Украине после аннексии Крыма Россией и национализации крупнейшей государственной компании по разведке и добыче нефти и газа на украинском шельфе Черного и Азовского морей.

Сегодня компанией руководит Светлана Нежнова. Ее работа – мониторинг деятельности россиян на украинских месторождениях, сбор доказательств незаконной добычи и подсчет убытков.



Руководитель "Черноморнефтегаза" Светлана Нежнова

Светлана Нежнова говорит, что на момент оккупации Российской Федерацией украинского Крыма были потеряны активы на около 14 миллиардов гривен.

Это флот "Черноморнефтегаза", плавсредства, буровые установки, морская транспортная инфраструктура и наземная газотранспортная инфраструктура, которая есть в Крыму,

– перечисляет Светлана Нежнова.

Вместе с активами Украина потеряла и доступ к собственным нефтегазовым месторождениям на шельфе – как тем, что были в эксплуатации, так и разрабатывающимся.



Размещение нефтегазовых месторождений в Черном и Азовском морях, желтым обозначены аннексированные участки

​До аннексии в Черном и Азовском морях в системе "Черноморнефтегаза" действовали десять месторождений газа. Сейчас под контролем украинцев – лишь одно из них. Неподалеку Арабатской стрелки – песчаной косы в западной части Азовского моря – стоят две морские стационарные платформы. На них добывают газ из небольшого месторождения "Стрелковое". Буквально в 10 километрах – позиции российских оккупантов.

В 2014 году месторождение захватили российские захватчики, но его удалось вернуть. Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин говорит, что нормальную хозяйственную эксплуатацию месторождения возобновили в 2016 году. Ранее газ из "стрелкового" направлялся в Крым. Но теперь вентиль через озеро Сиваш перекрыт. Новая труба поворачивает на север. Газ по ней идет в Геническ и окрестные села.

Остальные 9 газовых месторождений, на разработку которых получил лицензии "Черноморнефтегаз", теперь контролирует его клон – "Черноморнефтегаз", зарегистрированный по российскому законодательству. Так же под его контролем находится и украинский газопровод, построенный еще до аннексии, и драгоценные буровые установки, и вся газотранспортная система полуострова.



Девять месторождений, лицензию на разработку которых получил украинский "Черноморнефтегаз", теперь контролирует его российский клон

Теперь газ и нефть из украинских недр в черноморском шельфе добывает Россия.

Пиратская добыча

Одесское газовое месторождение более известно общественности благодаря скандалу с закупкой для него дорогих буровых установок – так называемых "вышек Бойко". Промышленную эксплуатацию месторождения позволил еще в сентябре 2012 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович. После аннексии Крыма россияне захватили и Одесское месторождение, и буровую установку. Ее назвали "Крым-2", выдали лицензию "Черноморнефтегазу" и начали разработку.

Читайте также: Почему Тимошенко проводит непубличные встречи с олигархом Пинчуком

"Милитаристскими структурами" называет эти газодобывающие платформы представитель президента Борис Бабин и объясняет, что на них размещаются вооруженные разведывательные системы и средства. А сами платформы охраняют корабли как пограничной службы ФСБ России и Черноморского флота. В настоящее время оттуда добыли уже 3,5 миллиарда кубометров газа, говорит Нежнова. При том, что действующую лицензию имеет украинский "Черноморнефтегаз", а само месторождение расположено ближе к материку, чем к полуострову – в признанной всем миром морской экономической зоне Украины.

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар считает, что этот прецедент поставил в сложное положение весь механизм Конвенции ООН по морскому праву.

Это можно трактовать как пиратский захват активов украинской государственной компании, причем не в Крыму. Ведь речь идет о том, что целый ряд активов "Черноморнефтегаза" находится вне пределов территориального моря,

– отметил Михаил Гончар.

Исключительная морская экономическая зона Украины, объясняет эксперт, – это прилегающие к Украине акватории Черного моря со всеми природными ресурсами за пределами ее территориальных вод. Здесь вести добычу и разведку имеет право только Украина. Украинский НАК "Нафтогаз", который является акционером "Черноморнефтегаза", требует у российской стороны компенсаций за захваченные объекты в Постоянном арбитражном суде в Гааге. Украина обратилась туда в 2016 году, до того – тщательно собирала доказательства.



Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар

​Эксперты говорят, что рассмотрение этого дела может длиться годами, несмотря на, казалось бы, очевидную правоту украинской стороны. "Она выглядит перспективной, но эта перспектива во времени может быть очень растянута", – считает Михаил Гончар.

Читайте также: 56 депутатов выступили против АРМА, чтобы защитить свое имущество: расследование

Пока украинские доказательства анализируют доказательства в Гааге, Российская Федерация медленно подминает еще неразработанные украинские месторождения в Черном море.

Новые газовые проекты России в Крыму

Вблизи Крыма есть около трех десятков разведанных участков углеводородов, к которым Украина потеряла доступ после аннексии. Это минимум 17 газовых и один нефтяной участок на юг от Керченского пролива, шесть газовых участков вблизи Ялты и Алушты и почти два десятка в Черном море западнее Крыма, вблизи Одесского месторождения. Все они расположены в украинской морской экономической зоне, где Украина имеет исключительные права на разведку.



Украина потеряла доступ к почти трем десяткам разведанных участков углеводородов после аннексии Крыма

​На официальной карте недропользования России обозначены участки, лицензии на которые выдала Россия – и они уже пересекли границу распределения Черного и Азовского морей между Украиной и Россией. Оккупанты расширили границы своих участков и залезли на территорию Украины.



Россия расширила границы своих участков и залезла на территорию Украины

​В 2016 году глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев личным распоряжением выдал лицензию на разработку и добычу углеводородов с аннексированного Черноморского месторождения малоизвестной российской компании "Новые проекты". "Роснедра разрешили ей хозяйничать на украинском участке "Глубокая".

"Схемы" заметили, что вокруг этих "Новых проектов" развернулась интересная история. Российский "Коммерсант" писал, что новичок газового сектора, ради которого Дмитрий Медведев издал распоряжение, оказался неизвестным и на газовом рынке, и небогатым. "По данным Росстата, бухгалтерский баланс «Новых проектов» на конец 2015 года был пустым, компания не имела никаких активов, кроме 60 тысяч рублей уставного капитала, дебиторской или кредитной задолженности, отсутствовало движение средств по счетам".

В российских реестрах основателем «Новых проектов» значится "Главнефтесервис", а директором – Антон Сергеевич Дорноступ, уроженец Оренбургской области России.



Выписка из российского реестра юрлиц о компании "Новые проекты"

Он же является и единственным учредителем компании "Главнефтесервис", которая на 100% владеет "Новыми проектами", получила лицензию на добычу на участке "Глубокое".



Выписка из российского реестра юрлиц о компании "Главнефтесервис"

​Еще три года назад Антон Дорноступ вряд ли мог представить, что будет иметь газодобывающие интересы в украинском Черном море. И едва ли он мог мечтать, что его интересы будет лоббировать сам Дмитрий Медведев.



Скриншот из Instagram-аккаунта antondornostup

​Как выяснили "Схемы", в течение 2013-2015 годов Антона Дорноступа больше интересовал не газ, а мясо. Об этом говорится в выписке из российского регистра о нем как о физическом лице-предпринимателе.



Выписка из российского реестра физических лиц-предпринимателей насчет Антона Дорноступа

Дорноступ торговал мясопродуктами в далекой Оренбургской области, табачными изделиями и другими пищевыми продуктами. Только в 2016 году мясник Антон Дорноступ входит в бизнес-структуры, связанные с добычей нефти и газа – где учредителем, а где – гендиректором. Почему именно он и чьи интересы может представлять?

О связях Антона Дорноступа с Оксаной Марченко, женой Медведчука – смотрите в программе.