Известно, что во время проведения оперативных мероприятий на Морском торговом порту в Одесской области работники ГБР обнаружили и изъяли российское имущество.

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Стоимость металлических заготовок и изделий составляет более 93 миллионов гривен. Все это инициировали к принудительному изъятию, чтобы передать на нужды Вооруженных сил Украины.

В ГБР отметили, благодаря их труду на нужды армии уже передано имущество агрессора на миллионы долларов. В том числе топливо, железнодорожные вагоны с продукцией, грузовики, строительные материалы и другая продукция, которые могут использоваться украинской армией в борьбе с российскими военными.

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