ГБР сообщил о подозрении еще одному экс-беркутовцу за разгон Майдана
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему правоохранителю из "Беркута". Его подозревают в превышении служебных полномочий и незаконном задержании участника акций протеста 30 ноября 2013 года в Киеве.
Во время задержания участника акции протеста на Майдане Независимости подозреваемый применил силу. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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Впоследствии бывший спецназовец составил рапорт в отношении задержанного, куда внес фальсифицированные данные.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Что известно о разгоне Майдана 30 ноября 2013 года
- Ночью 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости состоялся силовой разгон спецподразделением "Беркут" студентов, протестовавших против решения правительства остановить подготовку к Соглашению об ассоциации с Евросоюзом.
- Очевидцы рассказывали о том, что на момент разгона на Майдане находилось около 400 протестующих.
- Во время разгона митингующих бойцы Беркута применяли взрывные пакеты, избивали людей дубинками, бросали людей на землю и давили ногами.
- Правоохранители вытеснили протестующих и пропустили коммунальщиков для установления новогодней елки.
- После указанных событий людей призывали выйти на Майдан Независимости. И уже 1 декабря там собралось более миллиона украинцев, которые выступали против действий власти.
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