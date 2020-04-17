ГБР сообщил о подозрении еще одному экс-беркутовцу за разгон Майдана

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему правоохранителю из "Беркута". Его подозревают в превышении служебных полномочий и незаконном задержании участника акций протеста 30 ноября 2013 года в Киеве.

Во время задержания участника акции протеста на Майдане Независимости подозреваемый применил силу. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Впоследствии бывший спецназовец составил рапорт в отношении задержанного, куда внес фальсифицированные данные.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Что известно о разгоне Майдана 30 ноября 2013 года

Ночью 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости состоялся силовой разгон спецподразделением "Беркут" студентов, протестовавших против решения правительства остановить подготовку к Соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

Очевидцы рассказывали о том, что на момент разгона на Майдане находилось около 400 протестующих.

Во время разгона митингующих бойцы Беркута применяли взрывные пакеты, избивали людей дубинками, бросали людей на землю и давили ногами.

Правоохранители вытеснили протестующих и пропустили коммунальщиков для установления новогодней елки.

После указанных событий людей призывали выйти на Майдан Независимости. И уже 1 декабря там собралось более миллиона украинцев, которые выступали против действий власти.