В пограничной службе сообщили, что гражданам, которые едут из Украины, стоит мониторить ситуацию перед пунктами пропуска.
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В службе отметили, что информация по пропускным пунктам обновляется каждые 3 часа на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Полный текст сообщения:
Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, по состоянию на 12.00 07.03.2022
Республика Польша:
"Ягодин" – 0 л/а, 0 пешеходов;
"Устилуг" – 100 л/а, 50 пешеходов;
"Угринов" – 500 л/а, 100 пешеходов;
"Рава-Русская" – 550 л/а, 500 пешеходов;
"Грушев" – 500 л/а, 100 пешеходов;
"Смильница" – 500 л/а, 100 пешеходов;
"Краковец" – 900 л/а, 700 пешеходов;
"Шегини" - 800 л/а, 250 пешеходов.
Словацкая Республика:
"Малый Березный" – 40 л / а, 0 пешеходов;
"Ужгород" – 150 л/а, 200 пешеходов;
"Малые Селменцы" – 20 пешеходов.
Венгрия:
"Тиса" – 20 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Дзвонковое" – 0 л/а, 0 пешеходов;
"Косино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
"Лужанка" – 40 л/а, 0 пешеходов;
"Вилок" – 40 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
"Дьяково" – 0 л/а, 0 пешеходов;
"Солотвино" – 0 л/а, 10 пешеходов;
"Порубное" – 300 л/а, 70 пешеходов.
Республика Молдова:
"Мамалыга" – 20 л/а, 0 пешеходов;
"Кельменцы" – 0 л/а, 0 пешеходов;
"Росошаны" – 0 л/а, 0 пешеходов;
"Сокиряны" – 0 л/а, 0 пешеходов
"Могилев-Подольский" – 10 л/а, 50 пешеходов;
"Бронница" – 3 л/а, 30 пешеходов.