В пограничной службе сообщили, что гражданам, которые едут из Украины, стоит мониторить ситуацию перед пунктами пропуска.

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В службе отметили, что информация по пропускным пунктам обновляется каждые 3 часа на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Полный текст сообщения:

Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, по состоянию на 12.00 07.03.2022

Республика Польша:

"Ягодин" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Устилуг" – 100 л/а, 50 пешеходов;

"Угринов" – 500 л/а, 100 пешеходов;

"Рава-Русская" – 550 л/а, 500 пешеходов;

"Грушев" – 500 л/а, 100 пешеходов;

"Смильница" – 500 л/а, 100 пешеходов;

"Краковец" – 900 л/а, 700 пешеходов;

"Шегини" - 800 л/а, 250 пешеходов.

Словацкая Республика:

"Малый Березный" – 40 л / а, 0 пешеходов;

"Ужгород" – 150 л/а, 200 пешеходов;

"Малые Селменцы" – 20 пешеходов.

Венгрия:

"Тиса" – 20 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Косино" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Лужанка" – 40 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" – 40 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Дьяково" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Солотвино" – 0 л/а, 10 пешеходов;

"Порубное" – 300 л/а, 70 пешеходов.

Республика Молдова:

"Мамалыга" – 20 л/а, 0 пешеходов;

"Кельменцы" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Росошаны" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Сокиряны" – 0 л/а, 0 пешеходов

"Могилев-Подольский" – 10 л/а, 50 пешеходов;

"Бронница" – 3 л/а, 30 пешеходов.