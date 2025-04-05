По состоянию на 22:00 5 апреля на фронте произошло 152 боевых столкновения. Самая горячая сегодня ситуация на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какова ситуация на разных участках фронта

На Харьковском направлении враг один раз атаковал в сторону Каменки.

На Купянском направлении враг в течение дня 6 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку населенных пунктов Петропавловка, Загрызово и Новая Кругляковка. Украинские подразделения отбили все атаки.

На Лиманском направлении враг 20 раз атаковал в районах Новоегоровки, Новолюбовки, Грековки, Нового, Катериновки и в направлении Зеленой Долины. Наши воины остановили 15 атак захватчиков, еще пять боев продолжаются до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отбили 3 штурмовые действия вражеских войск в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении наши защитники отбили 3 атаки противника в районах Часового Яра и Григорьевки.

На Торецком направлении враг провел 18 наступательных действий на позиции наших войск в районах Курдюмовки, Торецка, Дачного, Леонидовки и Дружбы; до сих пор продолжается 3 боестолкновения.

На Покровском направлении враг 65 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Котляровка, Валентиновка, Александрополь, Тарасовка, Лысовка, Шевченко, Котлиное, Удачное, Успеновка, Новоалександровка и Богдановка; сейчас продолжается 11 боестолкновений.

На Новопавловском направлении украинские воины отбили 3 атаки оккупационной армии в районах населенных пунктов Разлив, Константинополь и Бурлацкое, еще 4 боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Ровнополя.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили 4 вражеские атаки вблизи Степного, Малых Щербаков и в направлении Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили 2 неудачные попытки противника пройти к позициям украинцев.

На Курском направлении произошло 17 боестолкновений, два из которых продолжаются до сих пор.