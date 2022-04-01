Он написал, что в регион доехали спутниковые комплексы Starlink для больниц. А для нужд ГСЧС Сумщины благотворители привезли сразу 3 генератора.

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Почему нужен интернет в больницах

Что касается спутниковых комплексов, то их уже привезли 14, однако впоследствии количество должно увеличиться до 25. Минздрав доставляет Starlink в медицинские учреждения, поскольку доступ к интернету часто может спасти жизнь.

Ведь теперь медики могут значительно быстрее сообщать обо всех возникающих потребностях. Кроме того, они смогут проводить консилиумы с медиками других регионов.

Другая помощь для медиков

Живицкий рассказал, что они со Стрыйским горсоветом Львовщины уже проработали вопрос получения автомобиля скорой для жителей Тростянца.

Напомню, община осталась без автомобилей скорой – их разбили орки, оккупировав город,

– написал председатель ОВА.

Также для поддержки медицинской системы области привезли 2 гуманитарных груза:

От Украинского фонда энергоэффективности и энергосбережения – хирургические наборы и инструменты. Их уже начали передавать в учреждения Сумской области, где оказывают хирургическую помощь детям и роженицам.

От Агентства бизнес-помощи медицинским учреждениям Zdorovi Agency – антибактериальные и кардиотонические средства для системного применения. Также много изделий медицинского назначения.

Главное о помощи населению в этот день

В область прибыл гуманитарный груз Агентства ООН по делам беженцев. В нем привезли самое необходимое:

продукты питания,

лекарство;

медицинское оборудование;

детское питание;

предметы гигиены;

одеяла;

спальные мешки;

и многое другое.

Вся эта помощь будет направлена ​​в областной гуманитарный штаб и районные штабы. Они уже будут производить распределение в соответствии с потребностями людей.

Восстанавливается инфраструктура коммунальных услуг

Работники коммунальных служб постоянно работают, чтобы ликвидировать последствия обстрелов. Они уже начали возобновлять поставки газа и электроэнергии в Тростянце.

Кроме того, в рамках гуманитарной помощи получили насосное оборудование. Его передали на нужды предприятий Ахтырки, Краснополья, Лебедина и Сум.

Хотят начинать посевную, но есть проблемы

Тем не менее в Сумской области планируют вскоре начинать посевную. Однако с этим еще есть некоторые трудности, которые сейчас пытаются решить.

Там, где не стреляют, будем сеять. Аграрии готовят почву под посев яровых культур. Если семенами еще обеспечены более или менее, то сложности с приобретением и доставкой дизельного горючего остаются. Не все хорошо и с удобрениями,

– подытожил Живицкий.

Также он обратился к жителям Конотопского и Роменского районов. Чиновник призвал быть осмотрительными, поскольку из-за движения вражеской техники, передвижение по дорогам может быть опасным.

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