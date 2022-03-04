Об этом заявил советник президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Киев". По его словам, все военные ресурсы оккупанты уже исчерпали.

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Кто будет обслуживать российскую экономику, где они достанут оружие на 15 миллионов? Где они достанут оружие даже на 50 тысяч? Все выгребли, вы не представляете, что происходит. Если из колоний и тюрем снимают людей с оружием, хоть каких-то – вот это весь мобилизационный потенциал,

– заявил Арестович.

По его словам, даже если Россия объявит мобилизацию – это будет попытка психологического давления, потому что они не способны реализовать это технически.

"Первые повестки пришли еще 5 дней назад, когда они еще рассказывали, что скоро возьмут Киев. И что? Кого-то мобилизовали? Ни оружия, ни техники, ни экономических возможностей для этого нет. Поэтому пусть объявляют, что хотят", – добавил Арестович.

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