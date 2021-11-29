Где украинцы планируют отдыхать на новогодние праздники и какие направления сейчас больше всего привлекают туристов – читайте в материале сайта 24 канала.

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Какие направления популярны среди украинцев

Недавно Европейский Союз исключил Украину из "зеленого списка" безопасных с точки зрения распространения коронавируса стран. Несмотря на это, большинство стран ЕС приняли решение оставить возможность въезда украинцев, но при полной вакцинации от COVID-19.

На Новый год украинцы путешествуют в теплые страны / Фото Unsplash

Впрочем, зимой украинцы все равно предпочитают теплые страны и курорты с морем или океаном рядом.

Сергей Кириченко, руководитель проекта Join UP! Incoming рассказал, что среди зарубежных направлений на рождественские и новогодние праздники стабильной популярностью пользуются курорты Египта. В этот зимний сезон в ТОП-3 самых популярных направлений также входят ОАЭ и группа экзотических стран: Занзибар, Шри-Ланка, Мальдивы, Доминиканская Республика, Мексика. Кроме того, украинцы бронируют путешествия в Андорру и Турцию (преимущественно в Стамбул).

Если говорить о путешествиях по Украине, то традиционные лидеры – отели Карпат и Закарпатья: курорты Буковель, Яблуница, Яремче, Татаров, Драгобрат, Поляна. При этом все чаще украинцы предпочитают проживать в отдельных коттеджах, а не в номерах,

– уточнил Кириченко.

Он добавил, что украинцы любят путешествовать со всей большой семьей или в компании друзей, а также берут с собой домашних любимцев, поэтому все больше отелей предлагают такую ​​возможность.

Курорты Египта остаются в лидерах на новогодние праздники среди украинцев / Фото Pixabay

В период Рождества и Нового года больше желающих арендовать жилье в центральной части курорта – как можно ближе к праздничным локациям, чтобы быть в эпицентре событий. Кроме того, туристов интересует расширенный спектр услуг: наличие крытого бассейна, СПА, чанов,

– объяснил Кириченко.

Андрей Маренчук, исполнительный директор компании Ribas Hotels Group, назвал самые популярные направления зимой.

Поэтому, независимо от локации, все туристические направления будут пользоваться популярностью. По нашему прогнозу наибольшим спросом будут пользоваться Львов, Львовская область, Закарпатье, Ивано-Франковская область,

– отметил Маренчук.

Украинцы любят путешествовать во время новогодних и рождественских праздников / Фото Unsplash

Что будет с внутренним туризмом

Сергей Кириченко добавил, что кроме уже привычных запросов на зимние Карпаты заметно увеличилось количество бронирований в лечебные курорты. К примеру, оздоровительные комплексы Трускавца привлекают туристов широким выбором разнообразных программ, возможностью комплексной диагностики, а также очень развитой собственной инфраструктурой.

Гости с удовольствием совмещают оздоровительные процедуры (большинство комплексов разработали специальные программы восстановления организма после COVID-19) с посещением бассейна, СПА, тренажерных залов. Стоимость таких туров обычно выше среднего, если сравнивать с обычным отдыхом. Однако по сравнению с оздоровительным туризмом за границей украинские курорты остаются достаточно бюджетными,

– уточнил Кириченко.

Оздоровительные курорты также пользуются популярностью среди украинцев / Фото truskavich

Андрей Маренчук в свою очередь рассказал, что сейчас активно набирает обороты тренд на "быстрые путешествия". Быстрый туризм – это когда путешественник может посетить несколько городов в рамках своего маршрута, даже если раньше они были ему не интересны.

Например, едут на сутки в Ивано-Франковск – прогуляться по городу, увидеть исторический центр, отведать местную кухню, ходить по заведениям. В настоящее время западные и центральные регионы активно развиваются в этом направлении. Местные города развиваются, и в сознании туристов перестают быть просто неинтересными мелкими районными городками,

– отметил эксперт.

Он добавил, что такие города как Мукачево, Ужгород, Ивано-Франковск, Луцк очень перспективны в рамках "быстрого туризма".

Украинцев интересуют дома в горах / Фото Unsplash

Где украинцы ищут жилье на праздники

Аналитики OLX Недвижимость рассказали, что ближе к зимнему сезону украинцы стали активнее искать посуточное жилье. Да, самое популярное направление для дома на сутки – запрос "Карпаты". Уже в октябре его вводили в поисковой строке около 6 800 раз. Следом за ним пытаются найти дом с бассейном, дом с баней и жилье в Буковеле.

В самых популярных поисковых запросах прослеживается новогоднее настроение жителей страны и их желание праздновать 2022 год в Закарпатье или за городом. Среди запросов – "дом с камином", "коттедж", "чан", "баня" и даже просто "новый год", "в горах", "лес",

– рассказали специалисты.

За сколько можно снять жилье на праздники / Данные ОЛХ Недвижимость

Сколько стоит дом на праздники В октябре 2021 года средние цены на посуточную аренду дома на новогодние праздники выглядели так:

Одесса – 2 500 гривен.

Киев – 5 000 гривен.

Яремче – 1 200 гривен.

Славское – 850 гривен.

Харьков – 2 000 гривен.

Днепр – 3 000 гривен.

К новогодним праздникам арендодатели начинают сдавать больше домов. Особенно это заметно в Киеве — сейчас там на 9% выросло количество предложений для тех, кто хочет посуточно арендовать. На втором месте – Славское, на третьем – Яремче.