Где в Украине проживает больше всего переселенцев: карта
В Украине по состоянию на 5 мая 2021 года есть 1 466 077 переселенцев с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Больше всего из них проживают в Донецкой области.
Источник:Министерство социальной политики
Среди внутренне перемещенных лиц 195 119 – дети. Об этом говорится в единой информационной базе данных о переселенцах.
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В Украине 1 190 163 семей стоят на учете переселенцев. Кроме того, в списке – 392 588 трудоспособных лиц и 51 509 человек с инвалидностью.
Заметим, чаще всего переселенцы поселялись в восточных областях и в столице. Реже – на западе Украины.
В каких областях больше всего переселенцев
- На подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области проживают 513 158 внутренне перемещенных людей;
- Луганской – 283 451;
- Харьковской – 136 151;
- Киеве – 164 032;
- Днепропетровской – 71 626;
- Киевской – 66 630;
- Одесской – 38 835.
Где меньше всего внутренне перемещенных лиц
- В Тернопольскую область с временно оккупированных территорий переехали 2 163 переселенца;
- Ровенскую – 3 038;
- Волынскую – 3 124.
Карта переселенцев / Минсоцполитики
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