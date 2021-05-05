В Украине по состоянию на 5 мая 2021 года есть 1 466 077 переселенцев с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Больше всего из них проживают в Донецкой области.

Среди внутренне перемещенных лиц 195 119 – дети. Об этом говорится в единой информационной базе данных о переселенцах.

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В Украине 1 190 163 семей стоят на учете переселенцев. Кроме того, в списке – 392 588 трудоспособных лиц и 51 509 человек с инвалидностью.

Заметим, чаще всего переселенцы поселялись в восточных областях и в столице. Реже – на западе Украины.

В каких областях больше всего переселенцев

На подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области проживают 513 158 внутренне перемещенных людей;

Луганской – 283 451;

Харьковской – 136 151;

Киеве – 164 032;

Днепропетровской – 71 626;

Киевской – 66 630;

Одесской – 38 835.

Где меньше всего внутренне перемещенных лиц

В Тернопольскую область с временно оккупированных территорий переехали 2 163 переселенца;

Ровенскую – 3 038;

Волынскую – 3 124.



Карта переселенцев / Минсоцполитики

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