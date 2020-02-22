Лотерея и космические налоги: где в мире сложнее всего приобрести авто

В нашем глобализированном мире приобрести автомобиль уже не кажется чем-то сверхсложным в любой точке мира. Впрочем, так не везде. 24 канал собрал случаи стран, где собственное авто – сомнительная инвестиция.

Налоги и пошлины: Юго-Восточная Азия и немного Бразилии



Подобные люкс-автомобили могут быть очень ценными в Азии / Фото flickr

Если не брать во внимание социалистические Кубу, Никарагуа и КНДР где из-за низкого спроса автомобили стоят как небольшой дом, то именно в Бразилии и Сингапуре их покупать дорого. Бразильцы должны выплатить 36% налога на машину (в США – 6,1%!).

А часто и больше, если авто импортируется (ЕС уже подавал на Бразилию во Всемирную торговую организацию, обвиняя в протекционизме). Это в дополнение к реально высокому налогу на топливо и специальному ежегодному налогу, который вычисляется на основе расчетной стоимости. Поэтому после всех "поборов" авто в Бразилии может стоить втрое дороже, чем его реальная цена.

Надо учитывать, впрочем, что это данные 2014 года. Тогда же налог на люксовые авто дороже 60-70 тысяч долларов США составлял 33% в Австралии. А в Таиланде и Индии импортированная машина может стоить до 200% с учетом дополнительных выплат государству. Малайзия не отстает: машины из-за границы будут стоить в половину дороже чем, например, в Европе. Акцизный сбор за объем двигателя может быть от 60% до 105%.

В соседней Индонезии, роскошный Rolls-Royce Ghost обойдется в 1 млн долларов! BMW M3 – в 175 тысяч. А налог может составить до 125% стоимости. Если у вас седан, то это еще налог на машины класса люкс.

Правда, сейчас там обсуждают план, согласно которому налог будут считать в зависимости от того, насколько экологическим топливом "питается" транспортное средство. Налог на роскошные машины не на бензине планируется установить на уровне 8%. Владельцы электрических автомобилей... не будут платить ничего.

Это важно: Протесты против Tesla: немецкий суд запретил компании вырубать деревья возле Берлина

Огромные средства могут пойти на импорт машины на Карибских островах, таких как Сент-Китис и Невис и Бермуды.

Лотерея, пробки, ограничения: Китай

Впрочем, в Азии кое-где пошли еще дальше. В Китае мало приобрести автомобиль. Для этого сначала надо приобрести... государственный номерной знак который может стоить почти столько же, сколько само транспортное средство. Или просто... выиграть право управлять машиной в лотерее. Нет, это не шутка.

Китайские города с миллионами людей перегружены, стоят в огромных пробках и выбрасывают очень много вредных веществ в воздух. Поэтому правительство ограничивает количество тех, кто может ездить. Даже если десятки раз участвовать в розыгрыше, можно ни разу не выиграть. А машины с пригородными номерами не могут ездить по городу. Наказание – штраф и снятие рейтинговых баллов (а это уже серьезно, потому что может повлиять на дальнейшую жизнь человека), которых и так у частных водителей только 12 (а у водителей общественного транспорта вообще только 3-4) на один год. Заехать машиной из другого города можно, но на основные пути и мосты дорога закрыта без местной регистрации. Интересно, что сигналить клаксоном в Шанхае запрещено (это, пожалуй, самое известное впечатление от дорог в Азии). Правда, альтернатива не лучше – постоянно мигающий дальний свет.



Шанхайские дороги, вид сверху / Фото flickr

В Шанхае (данные на 2017 г.) выставляют на продажу лишь 9-10 тысяч госномеров, это в городе с 24 млн человек! Стартовая цена такого "лота" – 12,8 тысяч долларов США для физлиц и 218 тысяч для предприятий. А дальше начинается безжалостный аукцион, где смета может увеличиться космически. Наиболее дорогим стал когда-то номер 99999 – его приобрели за 145 тысяч долларов США (1 млн юаней).

Но Шанхай еще рай для автомобилистов по сравнению с невероятным трафиком столицы – Пекина. Здесь выставляют на продажу еще меньше номерных знаков. Например, в 2016 году выиграли лишь 725 из 2700 заявителей. Местные номерные знаки ограничены в выдаче, потому что город и так сильно загазован. На тот же 2016 год в Пекине было 5,6 млн машин на 21 млн жителей!

Парковок не хватает, поэтому пекинцы паркуются на зеленых зонах, пешеходных переходах и на общественных пространствах. Или если есть, то они довольно дорогие – примерно 30 юаней (115 грн) за час! Впрочем, в Японии у вас должно быть паркоместо в 2 км от дома, иначе просто не получите права управлять! Если хотите сделать в доме гараж, то надо сдать чертежи в полицию.

Актуально: Пекинский автосалон отменили из-за коронавируса

Если машина зарегистрирована не в Пекине, то на ней можно приехать в город, но нельзя передвигаться в час пик утром и с 6 до 10 часов вечером. А еще нужен специальный сертификат, который нужно еженедельно обновлять в полиции. Более того, в зависимости от цифр номера, на автомобиле можно ездить только в строго определенные дни недели! Или нельзя. За нарушение действует штраф, который увеличивается каждые 2 часа. Номера меняются каждые три месяца. Впрочем, говорят в Пекине, даже это не решило проблему пробок полностью.

А может лучше без машины: Сингапур

Сингапур – маленькое островное государство, чье население быстро растет. Поэтому правительство постоянно делает что-то, чтобы сделать приобретение и использование машин менее выгодным капиталовложением. В принципе, это очень дорого. И начинаются "поборы" еще на стадии подачи на сертификат на право владения (Certificate of Entitlement). Их выдается ограниченное количество на 10 лет и стоят они много. Например, в 2018 году стартовая цена была 37 тысяч долларов Сингапура – 26 тысяч долларов США. А она может еще возрасти. Такой же аукцион, который и в КНР, короче.

Хочется импортированную машину? Оплатите 41% налога с продаж и минимум 1000 долларов США за регистрацию.

Впрочем, это только начало. Финальная сумма состоит из обычной и прогрессивной пошлины (Additional Registration Fee). Это ARF растет со стоимостью машины: на первые 20 тысяч местных денег – 100%, далее – 140%, если заходит за 50 тысяч долларов Сингапура, то еще 180%! Например, машина которая стоила 75 тысяч местных долларов (54 тысяч долларов США), с прогрессивным налогом (20 тыс. + 42 тыс. + 45 тыс.) Будет стоить 107 тысяч долларов Сингапура (76 тысяч долларов США). Даже самая дешевая машина за 20 тысяч долларов Сингапура все равно продается за почти 100 тысяч, потому что… правильно, очень много налогов и наценок.

А еще же наценки дилера, вы поняли и акцизный сбор – до 40-50% вместе. Налоги растут с каждым годом старения машины и особенно, когда ей исполняется 10 лет. Для совсем старых машин он может составить до 50%.



Платная улица в Сингапуре / Фото gre4ark.livejournal.com

Хотите ездить? Добро пожаловать на платные дороги Сингапура – Electric Road Pricing. Коэффициенты зависят от загруженности улиц и типа транспорта. Дороже всего автобусам – 2 доллара, дешевле – мотоциклам, примерно 0,5. Тариф пересматривается каждые три месяца и зависит, опять же, от загруженности, каникул в школах и тому подобного. Иногда поехать в объезд дешевле и быстрее. Кстати, помните о китайских поездках в определенные дни недели? В Сингапуре лицензия дешевле, если передвигаться на машине только на выходных или вне часа пик. Если надо днем, то нужна отдельная разовая лицензия. Улицы контролирует система GLIDE.

Как видим, Азия – далеко не лучшее место, чтобы покупать или владеть автомобилем. В Европе, по данным компании LeasePlan за 2017 год, самым дорогим государством для автомобилистов является Норвегия. Там содержание машины на бензине обойдется примерно в 759 долларов США в месяц. Дизельных немножко дешевле – 730 долларов. Второе место заняла Италия – 722 и 703 доллара. "Бронза" досталась Дании, но там дизельные машины дороже обходятся, чем в Италии. Так же в Финляндии, Нидерландах, Польше, Румынии, Чехии и Венгрии.

Интересные данные: Каждый двадцатый автомобиль в Украине находится под залогом или арестом

Плановое обслуживание выше всего в Швеции – 91 доллар США, а на топливо тратят больше всего в той же Италии – 125 долларов США в среднем. Также дорого покупать в далекой Исландии, хотя в стране уже 1,5 машин на 1 гражданина. В целом, можно сказать, что города и дальше будут вводить ограничения на приобретение и передвижение автотранспорта. Постепенно его будут вытеснять из центральных районов, запрещать в историческом центре или пропагандировать покупку электрического.