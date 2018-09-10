Где в Украине больше всего скучают по СССР: интересное исследование

Возрождения Советского Союза хотел бы каждый четвертый житель Украины. Однако, несмотря на ностальгию за советским периодом, идея независимости Украины имеет поддержку абсолютного большинства граждан по всем регионам.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного "Кальмиусской группой" в партнерстве с компанией GfK Ukraine.

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Так, 43% населения в целом считает, что их жизнь или жизнь их семей в советские времена была лучше. Среди жителей Востока и Юга Украины этот показатель составляет 50%.

В центральной части Украины почти одинаковое количество тех, кто считает, что жизнь до 1991 года была лучше, и тех, кто так не считает, – 42% против 43%.



Где в Украине больше всего скучают по Советскому Союзу / Источник: kalmiusgroup.org

Однако на Западе большинство опрошенных убеждены, что сейчас им живется лучше, чем жилось их семьям в советский период, – 54% против 31%.

Во всех регионах достаточно большое количество тех, кто не определился с ответом (от 15% до 18%).

Возрождение Советского Союза хотел бы каждый четвертый житель Украины и каждый третий житель Донбасса. В то же время, чтобы это произошло, не хотели бы 68% и 51%.

Социологи отмечают, что, несмотря на такие оценки советского времени, идею независимости Украины поддерживает абсолютное большинство граждан по всем регионам.

Так, 49% населения в целом и 37% жителей Донбасса поддерживают декоммунизацию в Украине. В тоже время треть населения Украины (34%) и около половины населения Донбасса (46%) – не поддерживают.