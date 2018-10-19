12:47
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Публикации Инфографика
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Где в Украине удобнее всего вести бизнес: инфографика

      279 Читати новину українською
      Регион имеет значение
      Регион имеет значение / 24 канал

      Хотите начать собственное дело? Винниччина и Франковщина – комфортные регионы для ведения бизнеса в нашей стране. По крайней мере такие результаты рейтинга "Regional Doing Business. 2018".

      По данным исследования, легче всего заниматься бизнесом в Винницкой области. Немного отстает Ивано-Франковская и Житомирская.

      Считали по адаптированной методологии Всемирного банка на основе опроса отечественных предпринимателей. Всего исследовали 6 направлений взаимодействия предпринимателей с властью:

      создание предприятия

      уплата местных налогов

      получение разрешений на строительство

      оформление земельного участка под объект недвижимости

      присоединение к электросети

      качество электронных сервисов

      Максимальный балл, который могли получить регионы, – 600. Из 25 областей набрать 300 и более баллов смогли 11. Среди них – Винницкая, Ивано-Франковская, Житомирская, Львовская, Ровенская, Черниговская, Волынская, Кировоградская, Донецкая, Тернопольская области, а также город Киев.

      Теги: Новости Украины Бизнес Публикации Деньги Инфографика
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 19 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук