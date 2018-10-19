Где в Украине удобнее всего вести бизнес: инфографика

Хотите начать собственное дело? Винниччина и Франковщина – комфортные регионы для ведения бизнеса в нашей стране. По крайней мере такие результаты рейтинга "Regional Doing Business. 2018".

По данным исследования, легче всего заниматься бизнесом в Винницкой области. Немного отстает Ивано-Франковская и Житомирская.

Считали по адаптированной методологии Всемирного банка на основе опроса отечественных предпринимателей. Всего исследовали 6 направлений взаимодействия предпринимателей с властью:

создание предприятия

уплата местных налогов

получение разрешений на строительство

оформление земельного участка под объект недвижимости

присоединение к электросети

качество электронных сервисов

Максимальный балл, который могли получить регионы, – 600. Из 25 областей набрать 300 и более баллов смогли 11. Среди них – Винницкая, Ивано-Франковская, Житомирская, Львовская, Ровенская, Черниговская, Волынская, Кировоградская, Донецкая, Тернопольская области, а также город Киев.

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