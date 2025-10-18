Российские СМИ были в экстазе от галстука Хэгсета: Вэнс поставил их на место
- Российские СМИ обратили внимание на галстук Пита Хэгсета, который имел цвета российского флага.
- Джей Ди Вэнс подчеркнул, что галстук Хэгсет был в государственных цветах США, а не России.
17 октября Дональд Трамп и его команда принимали украинскую делегацию во главе с Владимиром Зеленским в Белом доме. Российские СМИ обратили внимание на галстук, который надел на встречу с президентом Украины Пит Хэгсет.
Пропагандисты были в восторге от галстука американского министра обороны, ведь он был в цветах российского флага, передает 24 Канал.
Как у Трампа прокомментировали галстук Хэгсета?
Российские СМИ признали, что белый, синий и красный цвета также используются в государственной символике США. Однако, отмечают они, на галстуке главы Пентагона полосы были расположены в той же последовательности, что и на флаге России.
Также на "пророссийский" галстук Хэгсета указал бывший офицер США и ютубер с 600 000 подписчиков Джейк Броу.
Пит Хэгсет посетил сегодня встречу в Белом доме с президентом Зеленским в галстуке с российским триколором. Эти люди обожают Путина и Россию,
– написал блогер.
Вице-премьер США Джей Ди Вэнс ответил ему, заметив, что Хэгсет был одет в галстук в государственных цветах США. Броу в свою очередь отметил, что, мол, это не его мнение, а это россияне считают, что глава Пентагона умышленно надел именно такой галстук. В подтверждение своих слов блогер перепостил сообщение главного переговорщика Кремля Кирилла Дмитриева. Тот тоже заценил образ Хэгсета.
Что известно о визите Зеленского в США?
- 17 октября Зеленский встретился с Трампом. Президент США снова похвалил украинского лидера за его костюм.
- Президент Украины был в той же одежде, что и во время второго визита в Белый дом 18 августа.
- СМИ пишут, что переговоры политиков прошли не так, как того желал Зеленский. Трамп отказал ему в передаче "Томагавков".