17 жовтня Дональд Трамп і його команда приймали українську делегацію на чолі з Володимиром Зеленським у Білому домі. Російські ЗМІ звернули увагу на краватку, яку одягнув на зустріч із президентом України Піт Гегсет.

Пропагандисти були у захваті від краватки американського міністра оборони, адже вона була в кольорах російського прапора, передає 24 Канал.

Дивіться також "Фонд перемоги України": Трамп придумав, де взяти кошти для підтримки Києва

Як у Трампа прокоментували краватку Гегсета?

Російські ЗМІ визнали, що білий, синій та червоний кольори також використовуються в державній символіці США. Однак, зазначають вони, на краватці очільника Пентагона смуги були розташовані в тій самій послідовності, що і на прапорі Росії.

Також на "проросійську" краватку Гегсета вказав колишній офіцер США та ютубер із 600 000 підписників Джейк Броу.

Піт Гегсет відвідав сьогодні зустріч у Білому домі з президентом Зеленським у краватці з російським триколором. Ці люди обожнюють Путіна та Росію,

– написав блогер.

Віцепрем'єр США Джей Ді Венс відповів йому, зауваживши, що Гегсет був одягнутий у краватку в державних кольорах США. Броу своєю чергою зазначив, що, мовляв, це не його думка, а це росіяни вважають, що очільник Пентагону навмисне вдягнув саме таку краватку. На підтвердження своїх слів блогер перепостив допис головного переговорника Кремля Кирила Дмитрієва. Той теж зацінив образ Гегсета.

Що відомо про візит Зеленського до США?