О принятии сообщил, в частности, "Голос Америки". "Пакт ради будущего" – это план преодоления глобальных вызовов.

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Генассамблея ООН приняла "Пакт ради будущего"

Генассамблея ООН одобрила "Пакт ради будущего". "За" 143 голоса, "против" – 7, еще 15 воздержались. Журналисты отметили, что предложенные Россией поправки "значительно смягчили формулировки Пакта".

"Пакт ради будущего" является планом преодоления глобальных вызовов: от конфликтов и изменения климата до искусственного интеллекта и реформирования ООН и глобальных институтов. Впрочем, его вес будет зависеть от того, как план внедрят 193 страны-члены Генассамблеи.

Лидеры должны спросить себя, будет ли это еще одна встреча, на которой они просто будут говорить о большем сотрудничестве и консенсусе, или они продемонстрируют видение и уверенность, чтобы действительно его достичь. Если они потеряют эту возможность, я вздрагиваю, думая о последствиях. На карту поставлено наше общее будущее,

– подчеркнула генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар.

Известно, что российская делегация, которую возглавлял заместитель министра иностранных дел, попыталась внести поправку в Пакт, угрожая отказом поддержать согласованный документ.

В частности, Вершинин вынес на голосование поправку о "принципе невмешательства". Представитель страны-агрессора цинично заявил, что это якобы "важно" для стран Глобального Юга, чтобы "коллективный Запад не навязывал им свою волю".

Однако его поправку отклонили 143 голосами. Несмотря на очередные угрозы России, Пакт принят, а президент Генеральной Ассамблеи Филемон Янг официально подтвердил это.

Что предусматривает документ

Этот документ состоит из 42 страниц. Он определяет намерения стран относительно коллективных действий для преодоления современных вызовов.

В разделе "Международный мир и безопасность" отмечается опасность современных войн, приобретающих новые угрожающие формы. В частности, подчеркивается, что сейчас мир ближе к ядерной конфронтации, чем когда-либо со времен окончания Холодной войны.

Также в Пакте призывают к реформированию международных институтов для эффективного противодействия глобальным угрозам.

Другие разделы документа посвящены устойчивому развитию, финансированию, науке, технологиям, инновациям, цифровому сотрудничеству. Значительное внимание уделили поддержке молодежи и будущих поколений. Страны обязались действовать "коллективно для поддержания и восстановления мира и безопасности на суше, море, в космосе и киберпространстве".

Несмотря на сопротивление со стороны агрессора, "Пакт ради будущего" приняли как важный документ для обеспечения коллективной безопасности и стабильности в условиях современных вызовов.

Зеленский отреагировал на принятие "Пакта ради будущего"

В соцсети X, ранее известной как твитер, президент поздравил принятие ООН "Пакта ради будущего". Владимир Зеленский отметил, что несмотря на все препятствия, в частности, попытки России сорвать принятие, мир сумел объединиться вокруг видения справедливого и безопасного будущего.

Однако это будущее возможно только при условии завершения крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой в соответствии с Формулой мира, которая основывается на целях и принципах Устава ООН, а также объективной потребности в глобальной безопасности,

– подчеркнул президент.

Добавил, что мир нуждается в лидерстве и решимости. Зеленский отметил, Украина готова работать со всеми ответственными странами на этом пути.