Впервые в истории должность гендиректора Всемирной торговой организации заняла женщина. Ею стала представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала.

Ее кандидатуру на эту должность одобрили с 1 марта 2021 года по 31 августа 2025 года. Еще одна претендентка из Кореи накануне сняла свою кандидатуру.

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Конкурс на должность главы ВТО

Сначала на должность генерального директора ВТО подали заявки представители 8 стран. Затем претендентов осталось 5, в конце концов их количество сузилось до 2:

► бывшего директора Всемирного банка, экс-главе Минфина и МИД Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалы,

► министру торговли Южной Кореи Ю Мен Хи.

В конце октября 2020 года, по итогам голосования, Оконджо-Ивеала опередила представительницу Кореи. Тогда США резко выступили против ее кандидатуры (по сути наложили вето).

5 февраля стало известно, что представитель Ю Мен Хи сняла свою кандидатуру на пост нового гендиректора ВТО. Тогда торговое представительство США заявило о решительной поддержке кандидатуры Нгози Оконджо-Ивеалы.

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Что известно о новом директоре ВТО

Оконджо-Ивеала родилась в 1954 году.

За 25 лет работы во Всемирном банке Оконджо-Ивеала занимала ряд высоких должностей, в том числе должность управляющего директора. Также она дважды претендовала на пост президента Всемирного банка.



Нгози Оконджо-Ивеала / Фото ЕРА

Всемирная торговая организация заявила, что переживает в последние годы непростые времена. Они нуждаются в масштабном реформировании, поэтому выбрали нового генерального директора.

Что известно о предыдущем директоре

Предыдущий гендиректор ВТО Роберто Азеведо возглавлял ВТО с сентября 2013 года.

Он покинул должность 31 августа 2020 года. Официальная причина – личные обстоятельства.

Ему оставался год до конца своего второго срока.

Справка. Всемирная торговая организация или ВТО – это международная организация, которая работает с 1995 года. Ее главной целью является либерализация и регулирование торгово-политических отношений государств-членов на международном уровне.