Это критически важно, – генерал армии объяснил, смогут ли ВСУ отбить россиян возле Гуляйполя

Ситуация возле Гуляйполя Запорожской области остается сложной. Враг продолжает атаковать на этом направлении.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что еще несколько месяцев назад были сообщения, что оккупанты могут готовить наступление на этом направлении. Есть вопросы к оборонительным сооружениям, которые были на ответственности местной власти в Запорожской области.

В чем проблема?

По мнению Маломужа, на этом направлении уже давно должна была быть серьезная линия обороны, которая не позволила бы оккупантам приблизиться с востока. Но имеем что имеем.

Также нужно продолжать уничтожать врага еще на подходах. Было бы хорошо, если бы это удавалось делать еще на местах накопления личного состава врага.

Проблема Гуляйполя в том, что своевременно не опередили действия врага на подготовительном этапе. Нужно было бить по железным дорогам, автодорогам и центрам размещения. Также нужно было день и ночь делать сплошную линию обороны. Это – критически важно,

– сказал Маломуж.

Какая ситуация возле Гуляйполя?