Це критично важливо, – генерал армії пояснив, чи зможуть ЗСУ відбити росіян біля Гуляйполя
- Російські окупанти атакують в напрямку Гуляйполя Запорізької області.
- Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж прокоментував ситуацію біля Гуляйполя.
Ситуація біля Гуляйполя Запорізької області залишається складною. Ворог продовжує атакувати на цьому напрямку.
Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що ще кілька місяців тому були повідомлення, що окупанти можуть готувати наступ на цьому напрямку. Є питання до оборонних споруд, які були на відповідальності тамтешньої влади у Запорізькій області.
В чому проблема?
На думку Маломужа, на цьому напрямку вже давно мала бути серйозна лінія оборони, яка не дозволила б окупантам наблизитися зі сходу. Але маємо що маємо.
Також потрібно продовжувати знищувати ворога ще на підходах. Було б добре, якби це вдавалося робити ще на місцях накопичення особового складу ворога.
Проблема Гуляйполя в тому, що своєчасно не випередили дії ворога на підготовчому етапі. Потрібно було бити по залізницях, автодорогах та центрах розміщення. Також потрібно було день і ніч робити суцільну лінію оборони. Це – критично важливо,
– сказав Маломуж.
Яка ситуація біля Гуляйполя?
12 листопада стало відомо, що ворог захопив населений пункт Рівнопілля. Далі у ворога відкривається оперативний простір на Гуляйполе з півночі. Але окупанти, ймовірно, зосередяться на інших завданнях.
В Інституті вивчення війни вважають, що окупанти хочуть відрізати підходи до Гуляйполя з північного сходу. Вони це роблять, ймовірно, для того, аби створити умови для захоплення міста зі сходу.
Військовий оглядач Іван Тимочко пояснив, чому ворогу вдалося просуватися в бік Гуляйполя. Спершу у них була інша ціль.