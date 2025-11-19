Це критично важливо, – генерал армії пояснив, чи зможуть ЗСУ відбити росіян біля Гуляйполя

Ситуація біля Гуляйполя Запорізької області залишається складною. Ворог продовжує атакувати на цьому напрямку.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що ще кілька місяців тому були повідомлення, що окупанти можуть готувати наступ на цьому напрямку. Є питання до оборонних споруд, які були на відповідальності тамтешньої влади у Запорізькій області.

В чому проблема?

На думку Маломужа, на цьому напрямку вже давно мала бути серйозна лінія оборони, яка не дозволила б окупантам наблизитися зі сходу. Але маємо що маємо.

Також потрібно продовжувати знищувати ворога ще на підходах. Було б добре, якби це вдавалося робити ще на місцях накопичення особового складу ворога.

Проблема Гуляйполя в тому, що своєчасно не випередили дії ворога на підготовчому етапі. Потрібно було бити по залізницях, автодорогах та центрах розміщення. Також потрібно було день і ніч робити суцільну лінію оборони. Це – критично важливо,

– сказав Маломуж.

Яка ситуація біля Гуляйполя?