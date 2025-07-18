Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение в фейсбуке.

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Что написал блогер?

Несмотря на показательную открытость генерала Буданова, мы очень мало знаем о его реальной работе. При этом, самые интересные факты его биографии чаще всего становятся известными не из его личных рассказов. Сознательно или нет, но его подчиненные часто оговариваются о том, что руководитель украинской разведки активно принимает непосредственное участие в боевых операциях. Даже проводят интересные исторические параллели,

– написал Голобуцкий.

В качестве примера он вспомнил, как боец с позывным "Роланд" из "спецподразделения Тимура" в интервью рассказал о случаях, когда Кирилл Буданов лично присутствовал при проведении операций. При этом тот заговорил об американском генерале Джордже Паттоне, который приказывал командующим лично посещать фронт и непосредственно общаться с солдатами.

Это имело обоюдное влияние – генералы не отрывались от земли и знали и видели, чем живут и как воюют их подчиненные. Для самих подчиненных это был огромный моральный стимул – командиры не прячутся в глубоком тылу, а воюют вместе с нами. Думаю, в этом есть рациональное зерно. Множество проблем текущей войны возникают именно из-за непонимания определенных офицеров реальной ситуации на поле боя. Буданов в этом смысле хороший пример. Если вспомнить новости последних лет, то он непосредственно присутствовал при отражении наступления на Харьков, обороне Северодонецка, освобождении Змеиного и еще множества операций, – отметил блогер.

Он подчеркнул, что относиться к этому можно по разному, но в целом такой риск для командира является оправданным.

"С одной стороны – это огромный риск. Боевые офицеры такого уровня действительно на вес золота даже сейчас. С другой стороны, они потому и боевые, что не избегают работы "в поле". Также не надо отбрасывать упомянутый фактор мотивации личного состава. Генерал, который находится со своими бойцами на поле боя, имеет незаурядный авторитет. Кстати, одно из последствий – очереди в рекрутинговых центрах спецподразделений ГУР. Понимаю, что война диктует свои правила. Самое интересное пока остается за кадром. Поэтому с нетерпением жду подробных мемуаров", – констатировал Алексей Голобуцкий.

"Роланд" об участии Буданова в боевых действиях: смотрите видео