Отвечая на вопрос народного депутата Алексея Гончаренко, подозреваемый по делу "Карфаген" отметил, что информация, касающаяся главы Офиса президента, намеренно распространялась в медиапространстве. По словам чиновника, об искусственности этих процессов свидетельствует именно отсутствие реальных процессуальных действий, передает hromadske.

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Что именно заявил Дука?

Военнослужащий выразил уверенность в том, что активность вокруг руководства ОП создана для шантажа власти.

Да, потому что эта информация специально нагнеталась через СМИ. Уверен, что именно так и есть. А если нет, то почему нет подозрения?– сказал генерал.

Он отметил, что пришел к такому выводу во время пребывания в следственном изоляторе, когда лично прошел через все этапы процессуального давления. Подозреваемый неоднократно подчеркивал депутатам, что антикоррупционные структуры якобы превратились в инструмент политического влияния.

Что известно о пленках и упоминаниях Буданова?

НАБУ еще в августе объявило о масштабной операции по разоблачению топ-коррупции под кодовым названием "Форест Гамп", в которой фигурирует бывшая заместительница главы Офиса президента Ирина Мудра. По данным следователей, фигуранты расследования пытались установить контроль над государственным "Сенс Банком" и обсуждали назначение лояльных людей в правоохранительные органы.

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В материалах дела также упоминается чиновник ОП, которого участники разговоров называют "Кирилл" или "Кирилл Алексеевич". Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов, комментируя журналистам обнародованные записи, посоветовал дождаться судебных решений и не делать преждевременных выводов.

Стоит отметить, что Сергей Дука недавно внес назначенный судом залог и прибыл на заседание ВСК, чтобы лично изложить парламентариям свою версию событий.