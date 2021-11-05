Об этом сообщил адвокат Павловского Ростислав Кравец. Также он обнародовал фото его подзащитного у входа в Лукьяновское СИЗО.

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Отметим, Павловский был под стражей несколько месяцев. Его отправили в СИЗО в июле 2021 года. Сначала размер залога достигал 475 миллионов гривен. Однако впоследствии суд уменьшил его до 18 миллионов.

Что известно о деле Павловского

Следствие утверждает, что должностные лица Минобороны заключили договоренность с заводом "Кузница на Рыбальском". Речь идет о договоре 2016 года по поставкам военных катеров. В нем якобы был ряд нарушений.

Оказалось, что катера не соответствуют техническим требованиям и не пригодны для использования Вооруженными Силами. То есть качество бронекатеров было плохим. Убытки из-за договора оценивают в 443 миллиона гривен.

В деле, кроме Павловского, есть несколько фигурантов. В частности, это глава правления ЧАО "Кузница на Рыбальском" Валерий Шандра и еще 2 бывших чиновника Минобороны:

директор Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники в 2015 – 2017 годах;

директор Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники в 2018 – 2019 годах.

Всем в июле объявили о подозрении в сговоре и причастности к закупкам.