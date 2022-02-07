Как сообщает пресс-служба "ТЕДИС Украина", по показателю Potential Reach (потенциальное количество контактов с аудиторией) Тарас Корнияченко вошел в ТОП-3 с охватом аудитории 1,2 миллиона человек. Также СЕО "ТЕДИС Украина" оказался в числе лучших среди тех, кто получил наибольшую приверженность медиа (индекс MF). Как говорится в исследовании, "только Евгений Шевченко (ех-Carlsberg) и Тарас Корнияченко ("ТЕДИС Украина") из пятерки лидеров по количеству публикаций смогли получить MF выше бенчмарка. Это свидетельствует о высоком качестве публикаций, а также о выходах в рейтинговых СМИ, главной роли и положительно-нейтральной тональности".

Также аналитиками было отмечено, что "в январе 2021, 79,13% потенциального охвата медиапространства занял Тарас Корнияченко ("ТЕДИС Украина"), когда компания начала всеукраинский социальный проект по поддержке домов престарелых "Творим добро".

Рейтинг LOOQME объединил 26 CEO самых успешных компаний из FMCG и ритейла по таким критериям, как Share Of Voice (доля голоса) и Potential Reach (потенциальное количество контактов с аудиторией), роль и тональность упоминаний, MV (индекс заметности в СМИ), MQ (индекс качества коммуникации), MF (индекс приверженности медиа).