Армию США представлял генерал Марк Милли, а от России на встречу поехал начальник генштаба Валерий Герасимов. Эти переговоры были первой личной встречей между ними с 2019 года.

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Встреча российской и американской делегаций состоялась на территории правительственной резиденции Кенигстед в городе Вантаа, что в 40 километрах от Хельсинки.

О чем говорили генералы армий США и России

Обычно подробности таких встреч остаются тайной, а заявления обеих сторон – минимальными.

США выдали подробную информацию о продолжительности встречи, но не порядке дня. В заявлении говорится, что переговоры были нацелены на "снижение риска и оперативное решение конфликтов".

выдали подробную информацию о продолжительности встречи, но не порядке дня. В заявлении говорится, что переговоры были нацелены на "снижение риска и оперативное решение конфликтов". В России подтвердили, что переговоры были нацелены на обсуждение снижения рисков. В российском военном ведомстве подчеркнули, что встреча "была конструктивной".

Добавим, что из-за натянутых отношений встречи генералов армии США и России уже длительное время происходят на нейтральной территории.