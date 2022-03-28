Об этом изданию сообщили местные жители и подтвердил депутат облсовета Сергей Хлань.

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После заключения списков на прошлой неделе начались реальные выплаты 10 000 рублей в Геническе. Люди стоят в очередях и уже получают наличные на руки,

– заявил депутат Херсонского облсовета.

Но, по его словам, все движение рубля заканчивается у менял, в которых пенсионеры сразу меняют рубли на гривны. Он напомнил, что если не сотрудничать с оккупантами и ничего у них не брать – это ускорит победу.

В издании также добавили, что в магазинах города принимать российскую валюту отказываются. По официальному курсу, 10 тысяч российских рублей составляют чуть больше чем 100 долларов США.

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