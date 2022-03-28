О задержании сообщил первый заместитель председателя областного совета Херсона Юрий Соболевский. Оккупанты забрали депутата, когда тот ехал в авто вместе с женой.

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Алексей Коновалов вместе с женой двигались на автомобиле в направлении села Геническая Горка – Геническ. На посту оккупантов у разрушенного моста они проверили документы. Россияне имеют при себе списки интересующих их лиц. Коновалов был в списках, его задержали и перевезли в училище №17 в Геническе. Связи с депутатом нет. Жену не трогали,

– сообщил Соболевский.

По его словам, Коновалов является директором коммунального предприятия "Коммунсервис" в селе Счастливцево. На нем есть ответственность за функционирование нормальной жизнедеятельности общества и решение многих гуманитарных вопросов.

Кроме этого, Соболевский сообщил также, что, возможно, похитили и председателя Голой Пристани Александра Бабича, председателя Каланчака Светлану Фомичеву. Но эту информацию уточняют.

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