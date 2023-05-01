Это запустит каскад подобных решений. Украине нужно провоцировать, чтобы это двигалось дальше, и другие национальные парламенты проголосовали. Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давидюк.

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Россия – геноцидный фактор в Европе

Да, ПАСЕ не является судебной ветвью власти, через которую можно достигать исполнения наказания. Но это политический орган, несмотря на то, что его критикуют за слабость. С политической точки зрения резолюция является очень сильным сигналом, подкрепляющим решение Гааги.

Думаю, если сегодня девушку Владимира Путина зовут Алина Кабаева, следующей будет Леди Гаага. Они все поедут туда и будут слушать песни. Единственное, что Александру Лукашенко не понравится песня "Алехандро", так как это будет означать, что следующим на скамье подсудимых будет именно он,

– утверждает Давидюк.

По мнению Давидюка, не стоит унижать ПАСЕ за то, что она не самая влиятельная. Этого решения достаточно, чтобы запустить процесс. "Это большой пожар, который начался с маленькой спички", – акцентирует политолог.

Далее, подчеркивает он, должно быть решение ООН. Следует выносить и голосовать геноцид детей, а после этого – геноцид украинцев. Отдельно также следует поднять геноцид крымских татар и выносить на решения ООН.

Если мы углубимся в украинскую историю и украинскую реальность, отмечает Давидюк, мы поймем, что Россия – это геноцидный фактор в Европе. Украина одна из тех стран, которая больше всего от этого пострадала.

Мы заблокируем политические и дипломатические возможности, разрушим их экономику и армию – это будет частью нашего плана. Мы сейчас охотник, не они. Мы их гоняем. И они отступают на нашей территории, они будут отступать на своей,

– убежден политолог.

Россияне должны быть наказаны за все преступления перед украинскими детьми, крымскими татарами, умершими во время Голодомора людьми. "Мы это докажем, это будет частью нашей дипломатической миссии на будущее – заставить Россию за это отвечать и платить", – резюмировал Николай Давидюк.

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