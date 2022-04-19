Преступления военного генерала

По словам генпрокурора, он начальник центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, руководившего захватом стратегического объекта прямо на месте.

Читайте также: Вонь России стоит густым дымом над планетой, – Венедиктова об идеологии врага

После взятия электростанции Бураков фактически взял в заложники коллектив. Он заставлял людей работать в ужасных условиях почти круглосуточно, без возможности элементарно вовремя поесть или получить медпомощь. Свободно передвигаться по территории станции работники тоже не могли.

Кроме того, генерал-майор РФ отдавал приказы подчиненным военнослужащим обустраивать огневые позиции на территории станции и за ее пределами. Эти точки готовились в местах с повышенной опасностью, где даже нельзя было передвигаться,

– отметила Венедиктова.

Объявление подозрения

Теперь российский генерал официально подозреваемый в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны.

Смотрите видео: разрушенная Киевщина – как оккупанты сломали жизнь людей