Одного из представителей высших должностных лиц страны заподозрили в коррупции и превышении служебных полномочий.

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Молдавского генпрокурора задержали силовики

Министр юстиции Молдовы Сергей Литвиненко написал в фейсбуке, что генпрокурора отстранили от должности из-за возбужденного уголовного дела по подозрению в коррупции.

Поэтому сейчас у нас нет прокуратуры. Считаю, что надо предложить президенту страны назначить промежуточного генпрокурора,

– написал Литвиненко.

Молдавские СМИ рассказали, что генерального прокурора страны Александра Стояногло задержали после обыска в его рабочем кабинете. Силовики в масках забрали его.

Обратите внимание: чиновник еще до 72 часов будет ожидать "акт о задержании", как отметил прокурор антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виктор Фуртуне.

Журналисты также пишут о задержании жены Стояногло. И о том, что тот якобы как раз собирался выступить для прессы.

В чем обвиняют генпрокурора Молдовы

Уголовное дело против Александра Стояногло открыли после того, как Высший совет прокуроров страны рассмотрел 5 октября жалобу депутата Лилиана Карпа. В ней среди прочего говорится:

Что генпрокурор в 2012, как в то время депутат парламента, внес в закон "О борьбе с отмыванием денег" фразу, которая позволила отмывать через банковскую систему деньги.

Что Стояногло был бенефициаром нескольких сомнительных транзакций. Например, на его жену в январе 2021 переоформили две компании.

Полный текст публикации министра Литвиненко в фейсбуке:

Acum câteva minute în urmă am fost informat prin e-mail că procurorul desemnat astăzi de CSP pentru analizarea sesizării lui Lilian Carp a decis pornirea urmăririi penale împotriva Procurorului General, Alexandr Stoianoglo. Cnform art. 55/1 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, ”mandatul Procurorului General în privinţa căruia a fost pornită urmărirea penală în condiţiile art.270 alin.(7) din Codul de procedură penală se suspendă de drept pe perioada urmăririi penale”.

De asemenea, prin efectul legii (art.18 alin.(4) Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură) sunt suspendați de drept și adjuncții Procurorului General. Prin urmare, în acest moment nu avem o conducere a procuraturii.

Deși legea prevede că CSP se convoacă în ședință în 5 zile de la intervenirea unei astfel de situații, consider că este nevoie de convocarea unei ședințe extraordinare chiar astăzi, pentru a selecta și a propune Președintelui țării un Procuror General interimar.