В этой борьбе Столтенберг также ценит инициативы Турции. Он считает, что страны должны вместе противостоять России.

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"Президенту Путину необходимо прекратить эту войну и полностью вывести свои войска из Украины. Эта война не должна выходить за пределы Украины. Здесь тоже есть диалог", – отметил Столтенберг.

"Это не должно перерасти в войну НАТО с Россией"

Генсек также отметил, что НАТО решительно отвечает России. Альянс сделал немало для Украины.

Мы научили десятки тысяч бойцов Украины. Против оккупационных войск ведется большая борьба. Эта война не должна перерасти в войну НАТО с Россией. В таком случае она приведет к еще большим жертвам,

– сказал Столтенберг.

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