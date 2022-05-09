Так, из "Азовстали" в Мариуполе и близлежащих районах уже удалось эвакуировать более 600 мирных жителей. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

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Удалось эвакуировать более 600 мирных жителей

По его словам, в рамках операции безопасного прохода, координированной ООН и Международным комитетом Красного Креста, 8 мая из "Азовстали" и других районов Мариуполя эвакуировали новую группу. Свыше 170 гражданских лиц. Эта группа эвакуированных уже прибыла в Запорожье.

После последней операции безопасного прохода количество мирных жителей безопасно эвакуированных из металлургического комбината "Азовсталь" и других районов Мариуполя достигло более 600 человек,

– заявил он.

Генсек ООН также поблагодарил всех, кто участвует в этой сложной операции, в том числе руководителей Киева. Кроме того, поблагодарил Москву за обеспечение необходимых гуманитарных пауз.

Он также призвал стороны конфликта прилагать все усилия, чтобы обеспечить безопасный проезд для всех желающих уехать в любом направлении, и оказать помощь нуждающимся.

Эвакуация мариупольцев из "Азовстали": главное

Более месяца Украина и международные партнеры пытались договориться с Путиным по эвакуации людей с территории завода. Наконец дело сдвинулось с места благодаря международной огласке и политическому давлению. 26 апреля Путин "разрешил" ООН эвакуировать из "Азовстали" хотя бы гражданских.

Первая эвакуация состоялась 1 мая. Тогда из "мариупольской крепости" в Запорожье удалось вывезти более сотни гражданских людей. Несколько дней из соображений безопасности детали сделки держали в секрете.

После официального разглашения эвакуации, 1 мая, Россия снова начала обстреливать завод, несмотря на режим прекращения огня. Между тем, на заводе оставались мирные люди, которые не успели эвакуироваться. Так, 2 мая во время бомбардировки "Азовстали" погибли две гражданские женщины. Позже из-под завалов достали около сотни граждан, среди которых пожилые люди и дети.

3 мая россияне начали штурмовать "Азовсталь", а 4 мая уже прорвались на территорию завода.

Параллельно с этими событиями в Бердянске оккупанты заблокировали большую часть автобусов с эвакуированными мариупольцами. В заложниках ситуации оказались около 2 тысяч человек. Из-за обстрелов кафиров эвакуация в Запорожье срывалась.

Утром 3 мая Вадим Бойченко сообщил, что часть колонны смогла отправиться в Запорожье.

Утром 6 мая генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал, что всего из заблокированного города удалось вывезти около 500 мариупольцев.

В тот же день из "Азовстали" удалось забрать еще 50 женщин, детей и пожилых людей. Но эвакуационный автобус ждал их рядом весь день, пока не прекратятся обстрелы. Эвакуация проходила очень медленно из-за того, что россияне нарушали "режим тишины" и вели боевые действия.

Тем временем украинские власти и защитники Мариуполя призывают к эвакуации с территории завода не только гражданских, но и украинских бойцов. По крайней мере, умерших и раненых. Но 2 мая в ООН заявили, что не могут взять на себя ответственность за эвакуацию военных или раненых из "Азовстали".

При этом 6 мая активисты создали петицию, где требуют ООН, генсека организации и региональных лидеров со всего мира начать немедленную процедуру эвакуации гражданских, всех раненых, тел погибших и военнослужащих из заблокированного Мариуполя.

В то же время, 7 мая стало известно, что день перед тем, 6 мая, во время эвакуации мирных жителей Мариуполя из "Азовстали" россияне убили 3 украинских защитников, а еще 6 получили ранения.

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