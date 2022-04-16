Российские оккупанты усилились войсками, которые переместили из Белгородской области. теперь в Донбассе находятся военные Центрального округа России.
Заметьте Россияне попытаются возобновить наступление в направлении Славянска и Барвенково
Оккупанты сосредоточат силы на Мариуполе
По данным Генштаба, российские оккупанты хотят сосредоточить свои усилия на захвате Попасной, Рубежного и Мариуполя.
Вероятно, противник продолжит штурмовые действия по всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях. Сосредоточить усилия на захвате населенных пунктов Попасна, Рубежное, города Мариуполь, а также выхода в районы населенных пунктов Угледар и Марьинка. Также будет готовиться к наступлению на Кураховском и Авдеевском направлениях,
говорится в сообщении Генштаба.
Интересно – до 9 мая предпосылок для прекращения огня нет: смотрите видео