Российские оккупанты усилились войсками, которые переместили из Белгородской области. теперь в Донбассе находятся военные Центрального округа России.

Заметьте Россияне попытаются возобновить наступление в направлении Славянска и Барвенково

Оккупанты сосредоточат силы на Мариуполе

По данным Генштаба, российские оккупанты хотят сосредоточить свои усилия на захвате Попасной, Рубежного и Мариуполя.

Вероятно, противник продолжит штурмовые действия по всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях. Сосредоточить усилия на захвате населенных пунктов Попасна, Рубежное, города Мариуполь, а также выхода в районы населенных пунктов Угледар и Марьинка. Также будет готовиться к наступлению на Кураховском и Авдеевском направлениях,

говорится в сообщении Генштаба.