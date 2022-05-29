Российские кафиры продолжают активные боевые действия против Украины и пытаются полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. Пользуясь горячей фазой войны, враг пытается подорвать моральный дух украинцев из-за фейков и разнообразных "вбросов" якобы с фронта.
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Информационная война продолжается
В Генеральном штабе ВСУ и СНБО напомнили украинцам о важности соблюдения правил информационной гигиены. Враг делает все возможное, чтобы взорвать моральный и боевой дух нашей нации, поэтому не устает создавать фейки и распространять их в социальных сетях.
Каждый день россияне генерируют десятки фейков о капитуляции наших защитников, инициативную сдачу занимаемых позиций и нежелание воевать за родную землю,
– говорится в сообщении.
Какие правила нужно соблюдать украинцам: советы от Генштаба
Наши защитники и защитницы призывают украинцев быть бдительными и не играть врагу на руку. Для того чтобы не помогать россиянам на информационном фронте, следует придерживаться следующих правил:
- обязательная верификация информации через официальные ведомства;
- нельзя распространять информацию о событиях на фронте от "личных источников";
- нельзя публично обсуждать боевые действия, логистику, ситуацию на фронте и т.д. Только Генштаб ВСУ и высшее руководство государства владеют всей информацией и могут делать какие-то прогнозы;
- доверять нужно только официальным источникам.
Украинцам напоминают, что деморализация наших защитников и защитниц, а также паника среди гражданского населения – это задачи, которые враг пытается на информационном поле.
Потуги российской пропаганды: коротко о последних новостях
- Глава российского МИД Сергей Лавров отметился очередной феерической ложью . По его словам, "Украина готовила нападение на Донбасс" и для этого даже вела подготовку своих сил. Лаврову не приходит в голову мысль о том, что в 21 веке нельзя так нагло лгать, и весь мир видит безумное наступление россиян и Донбасс и обстрелы мирных украинских городов.
- Также стало известно, что рашисты начали использовать детей для своих пропагандистских роликов. Они лгут о том, что дети радостно встречают российских оккупантов, несущих только смерть и разруху.