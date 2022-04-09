В Генеральном штабе ВСУ представили автора хита о "Байрактаре", а также обнародовали небольшое интервью с военным.
К теме Украинцы записали песню "Байрактар" – ее нужно послушать всем оккупантам
Тарас Боровок – автор хита "Байрактар"
Знакомьтесь – Тарас Боровок, воин Вооруженных Сил Украины и эксперт Украинского культурного фонда,
– написали в Генштабе.
Военный рассказал, что стать на защиту Украины его побудили взрывы в 5 утра 24 февраля и чувство достоинства и совести. Во время войны он занимается тем, что и раньше – продолжает писать и творить контент, вдохновляющий и дающий людям уверенность, еще и обеспечивающий хорошее настроение.
"Байрактар" стала символом украинской борьбы. Под каждым посольством России в мире люди выходят на протест, поя мои песни", – отметил воин.
Он подчеркнул, что это большая ответственность, окрыляет и мотивирует творить дальше.
Боровок также отметил, что гордится украинцами и желает всем победы.
Краткое интервью с автором песни "Байрактар": смотрите видео
Песня о "Байрактаре": смотрите видео