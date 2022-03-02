В первую очередь, украинские города страдали именно из воздушного пространства. Враг не жалел уничтожать Украину ракетами.

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Всего с начала войны российские захватчики запустили по украинским городам около 200 ракет. Если точнее, то речь идет именно о 180 единицах.

Однако Воздушные силы ВСУ героически пытаются совершать отражение всех ракетных нападений. Ведь очень часто, кроме военных объектов, значительные потери от ракет есть именно в гражданской инфраструктуре.

Речь прежде всего о жилых кварталах населенных пунктов, где живут обычные украинцы. Они каждый день могут погибнуть от вражеской ракеты.

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