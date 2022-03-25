Отмечают, если во время выполнения задания лицо, входящее в состав добровольческого формирования территориальной общины, погибнет, членам его семьи также предоставлено право на повышение обеспечения.

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Кроме этого, добровольцам предоставлено право на назначение досрочной пенсии по возрасту по достижении мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет. А также при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Известно, что эти изменения вступили в силу с 21 марта 2022 года в соответствии с Законом Украины.

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