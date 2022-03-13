Об этом сегодня, 13 марта, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. По данным штаба, враг продолжает продвижение в направлении Кривого Рога.

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Кроме того, в течение суток оккупанты продолжили продвижение в направлении на Архангельское и Нововоронцовку Херсонской области. Однако их остановили.

Также отмечается, что враг цинично ведет бои, ведь по всем направлениям наступления противник активно прикрывается гражданской инфраструктурой и мирным населением.