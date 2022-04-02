Буква "Z" стала новой свастикой русских оккупантов. Символ "V", используемый русской армией, также имеет свое значение.

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Значение символов оккупантов

Поскольку россияне никогда ничего не могут придумать, они решили украсть даже символы своего нападения на Украину. Еще и не у кого-нибудь, а у немецких нацистов.

Символ "Z" использовала 4-я полицейская дивизия СС, воевавшая во Франции, СССР, Греции, Венгрии и Польше и совершавшая преступления против мирного населения. "Волчий крюк" в разное время был символом тирании, жестокости и ненависти.

Символ "V" нацисты использовали как "шеврон старого бойца", он должен был выделять древнейших членов СС, начавших службу до 30 января 1933 года, когда к власти пришел Гитлер.

Благодаря россиянам эти символы ожили и стали свидетельством одобрения зла, совершаемого оккупантами.

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