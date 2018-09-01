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Геращенко просит ОБСЕ помочь разблокировать пункты пропуска на Донбассе

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Ирина Геращенко просит помощи у ОБСЕ
Ирина Геращенко просит помощи у ОБСЕ / file.liga.net

Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко просит ОБСЕ содействовать разблокированию пунктов пропуска на Донбассе.

Об этом она сообщила в Facebook.

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По ее словам, она направила письмо координатору ОБСЕ в контактной группе Тони Фришу и гуманитарной подгруппе Мартину Сайдику с просьбой незамедлительно обратиться к представителям ОРДО, чтобы они разблокировали пункты пропуска.

Также Геращенко направила письмо в Красный Крест с просьбой требовать доступа в тюрьмы оккупированного Донбасса.

Блокада КПВВ только усугубляет гуманитарный кризис на оккупированной территории. Подчеркиваю, КПВВ заблокированы именно 1 сентября, когда начался школьный год, когда тысячи украинцев, чьи семьи разделила российская агрессия и оккупация, пересекают КПВВ. Пожилые люди не могут выехать за пенсиями, дети и студенты – в свои учебные заведения,
– отметила Геращенко.

Отметим, пункты пропуска в Донецкой области со стороны пророссийских боевиков закрыты на выезд. Движение через КПВВ осуществляется только в сторону оккупированной территории.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе ОБСЕ Ирина Геращенко
Источник: 24 Канал
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