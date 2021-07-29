Министр энергетики Герман Галущенко может попасть под увольнение из правительства осенью вместе с рядом других членов Кабмина в ходе большой кадровой ротации, о которой активно говорят во властных коридорах. Причиной называют пророссийский бэкграунд, желание министра в ручном режиме продолжать руководить НАЭК "Энергоатом" и ряд антикоррупционных расследований относительно этой компании. Результаты которых, вероятнее всего, также выведут на нынешнего главу министерства.

Министр энергетики Герман Галущенко – один из наиболее вероятных кандидатов на увольнение из Кабмина Дениса Шмыгаля осенью текущего года. Несмотря на то, что Верховная рада назначила его на эту должность всего несколько месяцев назад, прошлые "заслуги" Галущенко все чаще становятся предметом тщательного изучения не только на Банковой, но и в правоохранительных структурах.

Как известно, на должность руководителя энергетического ведомства Галущенко пришел с поста вице-президента НАЭК "Энергоатом". Эксперты открыто называли его фактическим руководителем госкомпании, пока формально обязанности президента исполнял Петр Котин.

По разным версиям, за назначением Галущенко в "Энергоатом" могли стоять пророссийские силы либо структуры богатейшего человека Украины Рината Ахметова, который имеет значительные интересы в энергетической отрасли. В первом варианте окончательное решение по Галущенко в Офисе Президента якобы принимал Андрей Ермак, а во втором будущего министра якобы собеседовал "ответственный" за атомную энергетику Сергей Шефир. Как бы то ни было, агрессивность, с которой будущего министра пытались завести хоть на какую-то значимую должность, связанную с атомной энергетикой в начале 2020 года – лишь подтверждает версию о его ангажированности определенными силами. Например, в Минэкономразвития даже отменяли конкурс на должность Госсекретаря, которую должен был занять Галущенко при министре Тимофее Милованове. А в самом "Энергоатоме" под него же "упростили" требования к вице-президенту компании и "продавили" его назначение фактически без согласования с тогдашним руководством Минэнерго. "Влиться в коллектив" хотелось настолько быстро, что Галущенко даже организовал себе премию раньше сдачи внутреннего экзамена по ядерной безопасности.

Пророссийский след

Аргументы для "пророссийской" версии назначения Галущенко в атомную компанию эксперты находят еще в средине 2000-х годов, когда, по данным СМИ, Галущенко якобы руководил юридической службой "Энергоатома" времен Андрея Деркача. Официально этот факт в его биографии не упоминается, в это время он был помощником на общественных началах нардепа от Партии регионов Юрия Каракая. Сегодня внефракционный народный депутат Деркач находится под санкциями США как "российский агент с более, чем 10-летним стажем" за вмешательство в президентские выборы. Однако ряд экспертов, в том числе и народные депутаты, продолжают называть его "куратором" "Энергоатома". Деркачу и его ставленникам, среди которых называют и Галущенко (в некоторых источниках упоминается даже как "кум" нардепа) вменяют отстаивание российских интересов в атомной отрасли. Как пример приводится дело о выплате "Энергоатомом" 28 миллионов долларов компаниям молдавского скандального предпринимателя Вячеслава Платона в 2013-14 годах, когда Галущенко был директором компании по правовым вопросам.

Среди ключевых "пророссийских" решений, которые Галущенко якобы лоббировал на посту вице-президента компании после назначения в апреле 2020 года, называют блокирование достройки Центрального хранилища отработанного ядерного топлива. Фактически его завершение "заморозили" едва ли не на финише. Среди прочего, это было связано с желанием "протащить" на тендер по достройке компании скандального экс-нардепа Максима Микитася. В течение 2020 года строительные работы практически не проводились, а на "открытие" недостроенного хранилища даже пытались "заманить" президента Зеленского, но того вовремя отговорили от участия в показательном шоу.

Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Зоне отчуждения ЧАЭС / Фото "Энергоатом"

Накануне стало известно, что "Энергоатом" просит Минэнерго разрешить достройку без необходимых сертификатов и в обход строительных норм. Возможно – чтобы успеть хотя бы базовые работы закончить к символической дате – 30-летию Независимости. Но по факту сделать это будет, конечно же, невозможно. Чем дольше в Украине нет своего ЦХОЯТ, тем дольше она вынуждена платить за хранение отработанного топлива стране-агрессору. Столь явное подыгрывание России уже вызывает недовольство в среде нардепов, которые будут инициировать отставку министра перед Офисом Президента и премьером.

Некоторые эксперты предполагают, что с приходом Галущенко в министерство активизируются и другие "пророссийские" направления в энергетике, в частности, импорт угля с оккупированных территорий Донбасса.

Вектор на Ахметова

Другие "интересные" факты указывают на работу Галущенко в "Энергоатоме" в интересах энергокомпаний Рината Ахметова. Как известно, 2020 год атомщики закончили с многомиллиардными убытками. О реальном положении дел в НАЭК, например, может свидетельствовать 400-миллионный кредит, взятый в коммерческом банке не на операционную деятельность, а на банальную выплату зарплаты. В самой компании убытки пояснили "курсовыми разницами" и нерыночными условиями продажи электроэнергии, а также долгами потребителей. Однако, согласно внутренним данным самой компании, электроэнергия продавалась вообще без каких-либо КРІ по заниженным ценам в интересах трейдеров Ахметова и структур Игоря Коломойского. По этому поводу Национальное антикоррупционное бюро Украины даже открыло отдельное уголовное производство и в феврале 2021 года проводило в "Энергоатоме" обыски.

Более долгосрочным "вредительством" в пользу частной и более дорогой тепловой и "зеленой" генерации эксперты называют преднамеренное затягивание с ремонтами энергоблоков АЭС, несвоевременную закупку необходимого оборудования для безопасной эксплуатации станций. Что не позволяет продавать достаточные объемы дешевой атомной энергии в систему.

Несколько недель назад Президент Владимир Зеленский поручил вывести предприятие в прибыль. И уже вскоре предприятие отчиталось о чистой прибыли за первое полугодие 2021 года. Однако системные проблемы в компании настолько глубокие, что это можно скорее назвать случайностью, считают эксперты.

Подготовка к приватизации

Кроме сиюминутной выгоды в виде получения прибыли от закупки электроэнергии дешевле и продажи дороже коммерческим потребителям, эксперты также предполагают, что в долгосрочные планы Ахметова входит приватизация всего "Энергоатома" либо его наиболее привлекательных активов по как можно более низкой цене после потенциального банкротства компании, загнанной искусственно в убытки. Этот вопрос уже рассматривали в правительстве осенью минувшего года. Также в сторону приватизации атомного бизнеса государства ведет и процесс "галопирующей" корпоратизации, против которой выступают и эксперты, и профсоюзы атомщиков.

О том, что на должности министра Галущенко продолжает отстаивать интересы Ахметова, свидетельствует, например, инициатива по повышению стоимости электроэнергии для населения с 1 августа, что позволила бы тепловым станциям ДТЭК продавать электроэнергию гражданам еще дороже. Поскольку оппозиция уже анонсировала проведение осенью "тарифных майданов", такое "подспорье" вряд ли укрепило бы рейтинг власти. Тем не менее, сомнительно, что структуры Ахметова оставят попытки влиять на дальнейшее повышение тарифов. Поэтому одной из формальных и публичных причин увольнения Галущенко может стать как раз вопрос о растущих цифрах в платежках простых украинцев.

В целом кандидатура Галущенко изначально не была с большим восторгом воспринята ни экспертным сообществом, ни профессионалами энергетической отрасли, ни международными партнерами Украины. Никого особо не вдохновляла перспектива иметь в министрах фигуранта "живого" расследования НАБУ и человека, чье участие в коррупционных схемах выглядит столь очевидным. Именно поэтому его отставку в парламенте примут скорее как долгожданное облегчение, чем как вынужденное прощание с зарекомендовавшим себя профессионалом.

Автор: Константин Пилипенко