Инцидент произошел примерно в 6:00. Злоумышленник набросился на людей и скрылся.

Важно В Германии мужчина с ножом набросился на прохожих: есть погибшие и раненые – жуткие видео 18+

Что известно о нападающем

Свидетели происшествия заявили, что мужчине примерно 20 – 30 лет. Он говорил по-немецки и ничем не отличался от других людей. После зверского нападения мужчина скрылся с места происшествия, его разыскивают правоохранители с помощью вертолета.

В результате нападения ранения получили 2 человека в возрасте 45 и 68 лет. На место происшествия оперативно прибыли медики и госпитализировали их в соседние больницы.

Уже не первое нападение в Германии

Недавно Германию всколыхнуло еще одно нападение. В городе Вюрцбург неизвестный мужчина с ножом набросился на прохожих. Несколько человек погибли, много пострадавших.

В немецком городе Вюрцбург неизвестный мужчина с ножом набросился на прохожих. Несколько человек погибли, много пострадавших.