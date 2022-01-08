6 января появились результаты опроса общественного мнения Deutschlandtrend, который провел институт Infratest dimap. Согласно социологическому опросу, в Германии теряют доверие к России.

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"Северный поток-2" получил поддержку среди опрошенных немцев

Даже несмотря на напряженные отношения между Германией и Россией, шесть из десяти опрошенных считают, что "Северный поток-2" должны ввести в эксплуатацию.

В то же время противников российского газопровода "Северный поток-2" было больше, чем его сторонников – 55% против 34% – среди опрошенных, симпатизирующих партии "Союз-90" / "Зеленые".

В так называемых старых федеральных землях за завершение проекта газопровода выступили 57% против 30%. По данным опроса, на востоке Германии "Северный поток-2" получил наибольшую поддержку – 70%.

Заметьте! В Германии представитель "Зеленых" пояснил, что запуск "Северного потока-2" могут поставить под вопрос в случае нового вторжения Кремля в Украину.

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