В Германии бургомистра города Галле Бернда Виганда отстранили от должности из-за прививки против COVID-19. Он позволил себе вакцинироваться вне очереди.

Отмечается, что действия мэра "разрушили доверительные отношения с горсоветом". Распоряжение об устранении ему вручили лично.

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Решение вступает в силу немедленно

Городской совет Галле 7 апреля собрался на экстренное заседание, во время которого принял решение об отстранении Виганда от должности. Оно вступает в силу немедленно.

Чиновники пояснили, что бургомистр и несколько должностных лиц без очереди сделали прививку от коронавируса. Сам же мэр отвергает все обвинения и требования отставки.

В то же время он может обжаловать распоряжение, а также вступление его в силу. Прогнозируют, что Виганд прибегнет к правовым шагам.

Прокуратура начала расследование

Местная прокуратура начала расследование относительно возможного неправомерного сокрытия бургомистром доз вакцины.

Дисциплинарное производство в отношении него находится на рассмотрении в земельном административном ведомстве.

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