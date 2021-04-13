В Германии мэра одного из городов отстранили от должности за вакцинацию вне очереди
В Германии бургомистра города Галле Бернда Виганда отстранили от должности из-за прививки против COVID-19. Он позволил себе вакцинироваться вне очереди.
Источник:DW
Отмечается, что действия мэра "разрушили доверительные отношения с горсоветом". Распоряжение об устранении ему вручили лично.
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Решение вступает в силу немедленно
Городской совет Галле 7 апреля собрался на экстренное заседание, во время которого принял решение об отстранении Виганда от должности. Оно вступает в силу немедленно.
Чиновники пояснили, что бургомистр и несколько должностных лиц без очереди сделали прививку от коронавируса. Сам же мэр отвергает все обвинения и требования отставки.
В то же время он может обжаловать распоряжение, а также вступление его в силу. Прогнозируют, что Виганд прибегнет к правовым шагам.
Прокуратура начала расследование
Местная прокуратура начала расследование относительно возможного неправомерного сокрытия бургомистром доз вакцины.
Дисциплинарное производство в отношении него находится на рассмотрении в земельном административном ведомстве.
Вакцинация в Германии: что известно
- В декабре 2020 года в Германии началась массовая вакцинация населения.
- При этом в условиях нехватки препаратов утвердили план приоритетов, кто и в каком порядке получает прививку.
- Сейчас в стране заканчивается первый этап, в ходе которого были вакцинированы группы населения старше 80 лет, а также медицинский персонал.
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