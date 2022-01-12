Соответствующее заявление сделала Министер внутренних дел Нэнси Файзер. По ее словам, блокирование – это уже последний шаг, к которому будет прибегать власть.

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"Мы не можем исключать этого (блокировка соцсети – 24 канал). Однако все остальные варианты должны быть перед этим признаны безуспешными", – заметила Файзер.

Министерство юстиции направляло предупредительное письмо компании, но оно ничем не помогло в ситуации. Провайдеры социальных сетей должны быстро удалять незаконный контент после жалобы – это и является показателем соблюдения закона.

Сегодня Telegram в Дубае, завтра, возможно, на Каймановых островах. Нам нужно много сил, чтобы обеспечить соблюдение закона,

– сказала Файзер.

Она призвала к борьбе и другие страны.

Телеграм в Германии: в чем проблема

В конце 2021 года министр юстиции Марко Бушманн призвал страны Евросоюза выработать общий подход к соцсети.

Он считает, что есть проблема с противоправным контентом и незаконной информацией.

Конечно, в Германии присылают запросы на удаление незаконных материалов в Дубай. Однако это сильно затягивает процесс, что очень нервирует власти Германии.

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